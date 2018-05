Dennis Kaatman gekozen tot Meest Markante Horecaondernemer van Overijssel

Dinsdag 15 mei, is Dennis Kaatman van Studentencafé het Vliegende Paard in Zwolle gekozen tot Meest Markante Horecaondernemer van Overijssel. Dennis Kaatman stond met twee andere genomineerde horecaondernemers in de regionale finale: Rien Mol van Landgoed Het Rheins in Enter en Lars van Galen en Richard van den Hoeven van De Gusteau Hospitality Groep in Hengelo. De jury vond Dennis Kaatman de beste en hij mag zich de komende 1,5 jaar de Meest Markante Horecaondernemer van Overijssel noemen. Juryvoorzitter Martin Kruithof van De Lindenhof uit Giethoorn roemt Dennis Kaatman van Studentencafé het Vliegende Paard: “Dennis heeft een uniek concept neergezet. Hij noemt zijn onderneming ook wel de grootste studentenkamer van Zwolle. En dat is ook zo. Het deed ons als jury denken aan onze eigen studententijd, een mooie tijd van ons leven. Wat een creativiteit en ondernemerszin laat deze ondernemer zien! In de uren dat de studenten zijn café nog niet compleet bezetten, zorgt Dennis dat ook andere activiteiten in zijn café kunnen plaatsvinden. Welke ondernemer bedenkt er om een escaperoom te realiseren in de kelder van zijn bedrijf? Dennis staat midden in z’n bedrijf, doet zijn werk op een flamboyante, originele manier en is enorm bevlogen. De titel Meest Markante Horecaondernemer van Overijssel past dan ook echt bij hem.”

Toelichting Verkiezing Meest Markante Horecaondernemer

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) organiseert elke twee jaar de verkiezing van de Meest Markante Horecaondernemer. Deze prijs kennen wij toe aan innovatieve horecaondernemers die andere ondernemers inspireren. Ondernemers die weten wat er speelt, inspelen op nieuwe consumentenontwikkelingen en succesvol zijn. Op deze manier stimuleert KHN innovatie onder horecaondernemers. De Meest Markant-verkiezing begint bij regionale verkiezingen. Uit de regionale winnaars wordt in 2019 de Meest Markante Horecaondernemer van Nederland gekozen. Voor meer informatie zie www.meestmarkant.nl.