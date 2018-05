Nieuwe import bij Van der Haeghe BV

Van der Haeghe BV uit Geldermalsen is importeur geworden van het Franse merk Avril. Deze fabrikant produceert machines voor snelle, niet chemische onkruidbestrijding voor half verharding. Verkrijgbaar in werkbreedtes van 55, 70 en 90 cm op een 2-wielige werktuigdrager; bijvoorbeeld een Köppl. Ook verkrijgbaar in werkbreedtes 90, 120 en 160 cm voor in de driepunts-hefinrichting van een compact trekker. Deze machines werken snel en zijn vrijwel onderhoudsvrij, mede doordat ze niet aangedreven zijn. De vorm van de schoffelvoeten, de diameter en de werksnelheid bepalen het werkresultaat. De vaste stilstaande schoffelvoeten snijden onder het onkruid en gooien de losgeraakte resten omhoog. De bodemstructuur blijft intact, omdat er niet diep gewerkt wordt. Het egalisatienet zorgt voor de juiste verdeling en een mooi eindresultaat. Klik hier voor informatie.