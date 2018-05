Horecava en Q&A introduceren ‘Foodservice Award’

De grootste consumentenverkiezingen van Nederland krijgen er een nieuwe versie bij: de ‘Foodservice Award’. Q&A, de organisatie achter de bekende ‘Retailer of the Year’ verkiezingen, start hiervoor een samenwerking met Horecava. Middels een verkiezing wordt het meest favoriete foodservice bedrijf van de Nederlandse consument achterhaald. De eerste editie van de ‘Foodservice Award’ start in september.

De hedendaagse consument geeft graag zijn mening over de diverse foodservice outlets. De behoefte om deze mening te delen is de reden voor de start van de ‘Foodservice Award’. Hiervoor slaan Q&A en Horecava de handen ineen. Luuk Scholte, Group Food Director Horecava: “Na de diverse vakjury verkiezingen die onze branche rijk is, vindt Horecava het met de introductie van de ‘Foodservice Award’ ook belangrijk om de gast in de horeca een stem te geven. De branche bloeit en er ontstaan veel nieuwe horeca initiatieven; het is daarom juist belangrijk de Nederlandse consument om zijn oordeel te vragen. Met deze publieksverkiezing biedt Horecava diverse foodservice outlets in Nederland een unieke marketingtool om de gast nog meer aan zich te binden en blijvende ambassadeurs te creëren.”

Retail vs. foodservice

Ook voor Q&A is de foodservice-industrie niet onbekend. Het retail adviesbureau ziet veel overeenkomsten tussen de twee branches. Mark Veldkamp, commercieel directeur van Q&A: “Bij Q&A vinden wij retail het mooiste vakgebied dat er is; midden in de samenleving en enorm dynamisch. Op dit moment is de retail aan enorme verandering onderhevig door verschillende invloeden van buitenaf. De foodservicebranche biedt de consument waarde door middel van gemak, genot, gezondheid en verantwoord ondernemen. Daarbij: de consument verandert niet, maar zijn hulpmiddelen veranderen om uiteindelijk in zijn behoefte te voorzien.”

De waarde van de ‘Foodservice Award’

De ‘Foodservice Award’ onderscheidt verschillende categorieën: Catering, Delivery, Food Retail, Koffie en/of Bakery café, Leisure, Logies, Nationale Fast Food, Onderweg, Online reserveringstool en Restaurants. Alle Nederlandse foodservice bedrijven met minimaal vijf vestigingen kunnen deelnemen aan de verkiezing. Consumenten beoordelen bedrijven op aspecten als service, kwaliteit van producten en gastvrijheid. Mark Veldkamp over de verkiezing: ”Met een groot klanttevredenheidsonderzoek in de vorm van een verkiezing, leren we van de consument over de sector. Het doel is om onze klanten te helpen beter te presteren. Door rankings aan te brengen maken we duidelijk wie de best presterende foodservice bedrijven in Nederland zijn.”

De verkiezing

Vanaf 1 juni kunnen foodservice bedrijven zich aanmelden voor deelname aan deze gloednieuwe verkiezing. De stemperiode is van 3 september tot en met 15 november. De bekendmaking van de winnaars is tijdens de feestelijke gala avond op 8 januari 2019 tijdens de Horecava in de RAI in Amsterdam. Genomineerden, sponsoren en andere belanghebbenden kunnen hierbij aanwezig zijn. Het bedrijf dat door de consument als beste wordt beoordeeld, mag zich een jaar lang de beste in foodservice noemen. Ga voor meer informatie naar info.foodserviceaward.nl.