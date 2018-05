Meer Nederlanders met vakantieplannen deze zomer

Deze zomer wil bijna 7 op de 10 Nederlanders op vakantie, dat zijn bijna 12 miljoen Nederlanders. Ten opzichte van vorig jaar is dit een stijging van 240.000 vakanties (+2%). Ruim 8,7 miljoen Nederlanders gaan naar verwachting deze zomer naar het buitenland (+2%) en ruim 2,5 miljoen Nederlanders kiezen voor een lange zomervakantie in eigen land (+1%). Opvallend is dat Nederlanders wel de voorkeur geven aan een vakantie in het buitenland, maar liever niet te ver weg willen. Daarnaast geeft ruim een half miljoen Nederlanders aan wel plannen te hebben om deze zomer weg te gaan, maar waarbij de bestemming nog onbekend is. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek dat NBTC-NIPO Research onlangs heeft uitgevoerd naar de vakantieplannen van de Nederlandse bevolking.

Buitenlandse vakanties meer in trek, niet te ver weg

Nederlanders geven voor een lange zomervakantie de voorkeur aan het buitenland. Frankrijk blijft de populairste bestemming met ruim 1,3 miljoen vakanties. Gevolgd door Spanje met bijna 1,1 miljoen en Italië met bijna 850.000 vakanties. Voor Turkije – dat vorig jaar nog veel last ondervond van onrust en politieke spanningen – bestaan aanzienlijk meer plannen dan vorig jaar: bijna 400.000 Nederlanders kiezen deze zomer voor de Turkse zon. Deze zomer zijn minder Nederlanders van plan een vakantie buiten Europa te ondernemen.

Meer bungalowvakanties in eigen land

Ongeveer 20 procent van alle lange zomervakanties wordt in Nederland doorgebracht. Dit jaar zijn zo’n 2,5 miljoen Nederlanders van plan een zomervakantie in eigen land te vieren; dat zijn er zo’n 13.000 meer dan afgelopen jaar (+1%). Vooral Gelderland en Limburg zijn erg in trek onder Nederlanders. Tijdens de lange zomervakantie in eigen land zijn bungalows en campings de meest populaire verblijfstypes.

Meer buitenlandse vakanties al geboekt

Dit jaar hebben meer Nederlanders hun buitenlandse zomervakantie vooraf geboekt in vergelijking met afgelopen jaar (+2%). Ongeveer 60 procent van de Nederlanders heeft hun buitenlandse vakantie al geboekt en zo’n 20 procent geeft aan nog te gaan boeken. Het aantal boekingen voor binnenlandse vakanties is vergelijkbaar met vorig jaar (56%). Wel valt op dat Nederlanders die de vakantie in eigen land nog niet geboekt hebben, dit relatief laat gaan doen deze zomer. Verwacht wordt dat veel Nederlanders hun boeking laten hangen van het zomerweer.

Technische toelichting

NBTC-NIPO Research heeft onderzoek gedaan naar de zomervakantieplannen van ruim 11.000 Nederlanders (representatieve steekproef). Het ging daarbij om vakanties van een week of langer in de komende zomerperiode (mei tot en met september).

