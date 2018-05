Amsterdam zet rem op toerisme

Het nieuwe college van Amsterdam wil vergaande maatregelen om de drukte in de stad te beteugelen. De toeristenbranche wordt hierbij niet gespaart. Amsterdam verwacht dit jaar 18 miljoen bezoekers en in 2025, 25 miljoen bezoekers. Naast de drukte door toerisme wil het college ook het winkelaanbod aanpakken en onder andere bierfietsen, paardenkoetsen en varende bubbelbaden terugdringen omwille van de verkeersveiligheid. Eind vorig jaar heeft de gemeente beslist dat De Passengers Terminal Amsterdam, die nu vlak bij het Centraal Station ligt, naar de Coenhaven in het Westelijk Havengebied zou worden verplaatst om het centrum te ontlasten en plaats te maken voor een brug over het IJ. Het nieuwe college wil de brug wel bouwen maar de cruiseterminal niet meer in de Coenhaven. Die locatie zou relatief duur zijn en weinig bijdragen aan de spreiding van toerisme en luchtkwaliteit. De partijen gaan nog onderzoeken waar de cruiseschepen wel moeten aanleggen, in ieder geval buiten de stad. De op- en afstapplaatsen van de rondvaartboten wacht de hetzelfde lot, uit het centrum dus. De Amsterdamse rederijen kunnen dit amper geloven.

In januari als besloot Amsterdam dat vakantieverhuur vanaf 2019 nog maar 30 dagen per jaar is toegestaan, dit akkoord gaat een stap verder. In drukke buurten komt straks een totaalverbod op verhuur via Booking.com, Airbnb en andere partijen. Welke buurten is nog onbekend.

Om alle maatregelen te bekostigen willen de partijen de toeristenbelasting in de hele stad verhogen naar 7% van de overnachtingsprijs. Dat is nu 4 tot 6% afhankelijk van het standsdeel en type overnachting.

Bron: het Financieele Dagblad.