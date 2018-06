Meest Markante Horecaondernemers Flevoland

Maandag 28 mei, zijn Twan Hakvoort en Renée Hellendoorn van Hotel Restaurant Grandcafe ‘t Voorhuys in Emmeloord gekozen tot Meest Markante Horecaondernemers van Flevoland. Twan Hakvoort en Renée Hellendoorn stonden met twee andere genomineerde horecaondernemers in de regionale finale: Dennis Goossens van Restaurant Het Wapen van Ens en Johan Tijink van KFC Lelystad. De jury vond Twan Hakvoort en Renée Hellendoorn de absolute winnaars en zij mogen zich de komende 1,5 jaar de Meest Markante Horecaondernemer van Flevoland noemen. Juryvoorzitter Wim Koemeester: “Twan en Renée hebben het bedrijf zes jaar geleden van hun (schoon)ouders overgenomen. Een spannende en gedurfde stap voor het jonge stel, zeker in de crisistijd. Door de goede elementen uit het verleden te koesteren en te combineren met de vele mogelijkheden van de hedendaagse maatschappij hebben zij ervoor gezorgd dat het een succesvol bedrijf is gebleven in een tijd waarin het met de horeca niet al te best ging.”

Een thuis voor iedereen

Een knappe prestatie vindt de jury. Wim Koemeester vervolgt: “Twan en Renée hebben het concept ‘een thuis zijn voor iedereen’ goed doorgevoerd. De menukaart en bediening zijn afgestemd op de wensen van de verschillende doelgroepen. Zo wordt een groep jongeren die op vrijdag of zaterdagavond ’t Voorhuys bezoekt, bediend door een jonge medewerker en voor hen staan er onder andere nacho’s op de menukaart.”

Medewerkers centraal

“Daarnaast zorgen Twan en Renée goed voor hun personeel. Onder meer door iets extra’s doen als het erg druk is geweest, het organiseren van personeelsfeesten, maar ook door opleidings- en doorgroeimogelijkheden te bieden. Bovendien krijgen medewerkers de vrijheid en verantwoordelijkheid om – ieder op zijn gebied – beslissingen binnen het bedrijf te nemen en veranderingen door te voeren. De medewerkers zijn immers, volgens Twan en Renée, dé succesfactor van het bedrijf.”

Totaalbeleving

Twan en Renée hebben sinds de overname flink geïnvesteerd in hun bedrijf. En in de entree en lobby van het aangrenzende theater. Want, zoals zij zelf aangeven: dat is onderdeel van de totaalbeleving van de gast.