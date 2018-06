Amsterdam klaar voor superjachten

HISWA Holland Yachting Group en Port of Amsterdam werken hard aan hun ambitie om Amsterdam op de kaart te zetten als belangrijke bestemming voor superjachten. Het ruime aanbod van ligplaatsen midden in het centrum van de stad, gecombineerd met de uitstekende re-fit- en onderhoudsvoorzieningen in het havengebied, maakt Amsterdam tot een unieke bestemming voor superjachten.

In de wereld van de superjachten is sinds enkele jaren een stille transformatie aan de gang. Waar eerder de Middellandse Zee en het Caribisch gebied de boventoon voerden qua voorzieningen én qua belangstelling, zien we nu een nieuwe generatie jachteigenaren die liever iets originelers willen. Zij zoeken hun heil steeds vaker op hogere breedtegraden – een ontwikkeling waar Noord-Europa, met zijn prachtige natuur, gemoedelijke cultuur en avant-gardistische kunst & design, de vruchten van plukt. Jeroen Sirag, Export Manager bij Hiswa Holland Yachting Group: “Amsterdam is dankzij zijn bijzondere DNA een ideale bestemming voor superjachten. Wij staan klaar om de belangrijkste bestemmingshaven te worden voor de superjachtbouw in Noordwest Europa, als toeristische bestemming en voor re-fit & onderhoud. Alle betrokkenen kunnen bij ons rekenen op onovertroffen Nederlandse ervaring.”



Koerswijziging op zee

De landen rond de Noordzee en de Oostzee zijn minder druk bevaren door de recreatievaart dan traditionele vaargebieden als de Middellandse Zee en het Caribisch gebied. De meer avontuurlijke superjachteigenaren zien daar de voordelen van. Amsterdam is de perfecte locatie – als je kijkt naar de geografische ligging en naar re-fit-/onderhoudsvoorzieningen – om te profiteren van deze verandering. De stad biedt superjachten in het centrum eersteklas, veilige aanmeermogelijkheden – met onder meer het iconische Scheepvaartmuseum en de Passenger Terminal Amsterdam – en natuurlijk het oude centrum door UNESCO aangewezen als werelderfgoed. Amsterdam is een bruisende stad met musea van wereldklasse, luxueuze winkels, culinair hoogstaande restaurants en beroemde festivals – een unieke bestemming die uitnodigt tot ontdekken.

Kapiteins en bemanningsleden genieten van hun verblijf in Amsterdam tijdens de werkzaamheden aan het jacht, en ook superjachteigenaren brengen graag een bezoek aan de stad. Nederland heeft zich ontwikkeld tot Europese thuishaven voor superjachten, met een fijnmazig netwerk van werven en leveranciers – kortom, alles wat een superjachteigenaar zich kan wensen binnen een straal van 200 kilometer. Feadship, wereldwijd koploper op het gebied van exclusieve superjachten op maat, bouwt momenteel in Amsterdam een nieuwe werf voor superjachten tot 160 meter, en ook andere werven en toeleveranciers hebben hun interesse in Amsterdam kenbaar gemaakt. En, last but not least, Amsterdam is bijzonder geschikt als locatie voor superjachten: Luchthaven Schiphol, de derde luchthaven van Europa, ligt op 15 minuten afstand en de lange maritieme geschiedenis van Nederland en de grote affiniteit met water van de Nederlanders betekenen dat de regelgeving en voorzieningen goed zijn afgestemd op de behoeften van eigenaren van superjachten. Alma Prins, commercieel manager voor Superyachts bij Port of Amsterdam: “In de regio Amsterdam worden al zeven eeuwen lang schepen gebouwd. De streek is altijd bekend geweest om zijn vakmanschap en hoge kwaliteitsnormen op het gebied van re-fit. Wij weten wat er komt kijken bij het faciliteren van superjachten. Superjachten zijn van harte welkom in Amsterdam.”



Wordt vervolgd

Met zijn strategische ligging tussen de Atlantische Oceaan en de Oostzee is de Nederlandse hoofdstad het ideale startpunt voor de steeds populairdere vaarroutes naar Ierland en Engeland, Scandinavië (waaronder de Noorse fjorden), St. Petersburg en verder. HISWA Holland Yachting Group en Port of Amsterdam zijn dit jaar samen aanwezig op de Monaco Yacht Show waar zij als onderdeel van het Holland paviljoen Amsterdam presenteren als bestemming voor superjachten.

Fotocredit: SuperYacht Times