Openingsweekend Jaap van der Krol Bad geslaagd

Op 25 mei werd het Jaap van der Krol Bad in Nijkerk officieel geopend voor genodigden. Zaterdag 26 mei kwamen veel mensen af op de open dag in het zwembad, vol activiteiten, muziek, een hapje en een drankje. 27 mei bezochten ruim 600 belangstellenden de eerste echte zwemdag in het nieuwe zwembad. Daarmee is het openingsweekend van het Jaap van der Krol Bad zeer geslaagd geweest. De komende week zijn er nog verschillende momenten waarop inwoners kennis kunnen komen maken met het zwembad. Deze eerste week sluit af met een spetterende zwem-disco op vrijdagavond.

De openingshandeling van het Jaap van der Krol Bad bestond uit een druk op een grote knop op een zuil, waarna spuitende fonteinen in werking werden gezet. Ruim 170 genodigden van onder andere de betrokken aannemers, architect, exploitant, omwonenden, verenigingen en de gemeente waren hierbij aanwezig. Dat gold ook voor familieleden van Jaap van der Krol, naar wie dit zwembad is vernoemd. Toespraken van wethouder Marly Klein, architect Bureau Bos, aannemer Hollander Techniek en exploitant Optisport benadrukten de goede samenwerking en de vreugde over de uitstraling en functionaliteit van het zwembad dat is gerealiseerd. Wethouder Klein: ”Ik heb naar dit moment uitgekeken en ben trots op het resultaat. Ik hoop dat iedereen zich in dit zwembad thuis gaat voelen.” De wethouder gaf aan, dat zij ook begreep dat het sluiten van oude baden voor sommige mensen met gevoelens van verlies gepaard gaat. Toch hoopt zij dat iedereen dit bad een kans geeft. “Ik ben ervan overtuigd dat mensen zich hier als een vis in het water zullen gaan voelen”.

Open dag

Tijdens de open dag op 26 mei openden de kleindochters van Jaap van der Krol het zwembad voor het publiek door een doek van het naambord af te trekken. Anne van der Krol hield daarbij een toespraak waaruit bleek dat de naam die zwem- en waterpolovereniging Flevo indiende en waarop een grote meerderheid van inwoners stemde, niet voor niets is aangedragen. De hele dag deden belangstellenden mee aan workshops, georganiseerd door verenigingen en de exploitant. Met name het zeemeermin-zwemmen was in trek. De duikvereniging had een onderwaterlandschap gemaakt, waardoor mensen die kennismaakten met een eerste duik meteen onder water iets konden zien. Ook de demonstratie van de waterpolo-jeugd van Flevo had bekijks. Met optredens van Concordia uit Nijkerkerveen en het Chiantikoor Nijkerk was ook de muziek verzorgd. En diverse kinderen maakten gebruik van het springkussen, het schminken en de poffertjeskraam. Maar het belangrijkste was het bezichtigen van het zwembad, dat door heel veel mensen werd gedaan. Klik hier voor meer informatie.

foto: Arjen Gerritsma, Graphic Sound