a.s.r. neemt Landgoed Junne over van Delta Lloyd, dat in 2017 is overgenomen door NN Group. Landgoed Junne ligt in de gemeente Ommen in Overijssel en is met een oppervlakte van circa 1047 hectare één van de grotere particuliere landgoederen in Nederland. De overnamesom bedraagt € 25,25 miljoen.

Landgoed Junne bestaat voor ruim 70% (740 hectare) uit bosgebied. 22% (230 hectare) van de grond is landbouwgrond en het overige deel van het landgoed bestaat uit natuur- en recreatiegebied. Landgoed Junne maakt onderdeel uit van een omvangrijk natuurgebied waar veel recreatie plaatsvindt. Er lopen fiets- en wandelroutes door het gebied, zoals het Pieterpad. Het landgoed kent veel cultuurhistorische elementen. Kenmerkend zijn de boerenhoeves, de agrarische esgronden, de brink, houtwallen, stuifzanden, heidegebiedjes en bijzondere houtopstanden. Op het landgoed bevinden zich boerderijen, (vakantie)woningen en een zagerij. Junne staat bekend om zijn gevarieerde bos waarbij de grove den een dominante positie inneemt. Naast het verpachten van boerderijen en landbouwgrond zal a.s.r. ook inkomsten genereren uit houtverkoop en de verhuur van (vakantie)woningen. Dick van den Oever, directeur Landelijk Vastgoed van a.s.r. real estate: ‘Het past in de traditie van a.s.r. om te investeren in landgoederen. Met deze aankoop weten we onze maatschappelijke betrokkenheid uitstekend te combineren met het behalen van een stabiel financieel rendement. Daarnaast zullen onze rentmeesteractiviteiten erop gericht zijn zoveel mogelijk impact te creëren die de Sustainable Development Goals van de VN ondersteunen. Wij kiezen voor duurzame instandhouding van dit unieke landgoed van 300 jaar oud en investeren erin zodat de biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid zullen worden bevorderd. Bovendien blijft het landgoed opengesteld voor het publiek, zodat iedereen ervan kan genieten. Dat noemen wij beleggen met eeuwigheidswaarde.’ Met een portefeuille van ongeveer 37.000 hectare grond is a.s.r. de grootste private eigenaar van landbouwgrond in Nederland. Behalve landbouwgrond heeft a.s.r. ook landgoederen en golfterreinen in eigendom. De landelijk vastgoedportefeuille wordt beheerd door a.s.r. real. Klik hier voor meer informatie.