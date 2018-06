De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) organiseert op woensdag 30 mei het derde wetenschappelijke symposium ‘Dierentuin en Wetenschap’ in Apenheul in Apeldoorn.

Tijdens dit symposium staat de samenwerking tussen dierentuinen en universiteiten centraal en worden er diverse onderzoeksresultaten op het gebied van dierwelzijn en -gedrag in dierentuinen gepresenteerd. Voor het eerst staan er dit jaar ook presentaties van onderzoek naar ervaringen en het gedrag van bezoekers op het programma, waarmee de NVD-dierentuinen willen onderzoeken hoe ze de bezoekers liefde, respect en zorg voor de natuur kunnen bijbrengen. Tweede Kamerlid Arne Weverling (VVD), die dierenwelzijn in zijn portefeuille heeft, zal het symposium openen. Aandacht voor educatie en natuurbehoud zijn belangrijk voor de NVD-dierentuinen. Jaarlijks trekken de NVD-dierentuinen gezamenlijk meer dan 10 miljoen bezoekers. Door hen in contact te brengen met dieren en natuur hopen de NVD-dierentuinen liefde, respect en zorg voor de natuur te ontwikkelen en uiteindelijk duurzaam gedrag te stimuleren. Niet voor niets worden tijdens het symposium daarom resultaten van onderzoek naar ervaringen en gedrag van bezoekers gepresenteerd. De presentaties gaan onder andere over de betrokkenheid van abonnementhouders bij dierentuinen, de betrokkenheid van jongeren bij biodiversiteit en duurzaam gedrag onder dierentuinbezoekers. De onderzoeken leveren waardevolle informatie op over het bereiken van de maatschappelijke doelen die NVD-dierentuinen voor ogen hebben. De verschillende NVD-dierentuinen werken al jaren actief samen met universiteiten. De studenten en onderzoekers gaan in de dierentuinen aan de slag met onderzoeksvragen die daar spelen. Een win-win situatie: dankzij deze resultaten kunnen NVD-dierentuinen in kwaliteit vooruitgaan zowel op het gebied van dierwelzijn en – gedrag als op het gebied van de verbetering van de ervaring voor de bezoekers. Voor studenten en onderzoekers leveren dierentuinen een schat aan data op over deze onderwerpen. Ook dit jaar staan er onderzoeken over dierwelzijn en diergedrag op het programma. Zowel onderzoek op het gebied van genetica als onderzoek naar de link tussen aquaria in dierentuinen en natuur zijn onderwerpen van presentaties. Daarnaast is er speciaal tijd ingeruimd voor de permanente aandacht die nodig is voor dierenwelzijn. Het hele programma en de mogelijkheid om aan te melden is te vinden op de website van de NVD: https://www.nvddierentuinen.nl/nvd/symposia/nvd-symposium-programma-2018/

De studenten van de verschillende universiteiten krijgen tussen de presentaties door hun ’60 seconds of fame’ waarbij ze de mogelijkheid hebben om meer te vertellen over hun op een poster gepresenteerde onderzoeksproject. De beste poster en de beste presentatie krijgen – na beoordeling door een deskundige jury – een oorkonde en een prijs. Dit symposium is mogelijk gemaakt door Apenheul in Apeldoorn, KMDA Antwerpen en de Universiteiten van Groningen, Leiden, Utrecht, Tilburg en Wageningen en is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen.