Camptoo in Top 25 Europa

Camptoo is uitgeroepen tot een van de 30 snelst groeiende techbedrijven van Europa. Dat werd bekendgemaakt door Adyen en TNW, tijdens The Next Web Conference in Amsterdam. Het online deelplatform voor campers en caravans maakte de afgelopen twee jaar een groei door van 2175%, goed voor een 16e plaats in de Europese Top 30.



Het is voor Camptoo het derde succes in korte tijd. In april van dit jaar werd bekendgemaakt dat het bedrijf het op één na snelst groeiende technologiebedrijf van Nederland is. In 2017 won Camptoo de Rising Star Award, een onderdeel van de Deloitte Technology Fast 50 en speciaal in het leven geroepen voor technologiebedrijven jonger dan vier jaar. ‘We zijn ontzettend blij en trots om in deze lijst te staan’, vertelt CEO en medeoprichter van Camptoo Martijn Peeters. ‘Niet alleen omdat het een bevestiging is dat we uitstekend bezig zijn, maar vooral omdat het betekent dat het delen van campers en caravans steeds populairder wordt. We vinden dat iedereen moet kunnen genieten van de vrijheid van een roadtrip of kampeervakantie, en op deze manier zijn we hard op weg om dat doel te bereiken.’ De groei van Camptoo over de afgelopen twee jaar is spectaculair te noemen met 2175%. Ook de groei in 2018 blijft aanhouden. Waar de wereldwijde omzet in 2015 nog 0,2 miljoen euro was, is dat nu 4,55 miljoen euro. Het aantal overnachtingen dat via het platform is geboekt, is in die tijd gestegen tot bijna 100.000. Klik hier voor meer informatie.