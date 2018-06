VisitBrabant helpt ondernemers uit de Brabantse vrijetijdssector met online reputatiemanagement

Meer omzet met (positieve) online reviews

De impact van reviews is groot op de keuze van de consument. Platformen als Google, Tripadvisor en Zoover laten consumenten wereldwijd hun ervaringen delen. “Ik doe niet aan reviews” is dan ook één van de vele misverstanden die rondom online reviews bestaan. Het harde werken en de mooie website van de ondernemer ten spijt, een slechte score op toonaangevende reviewsites is funest voor de omzet. VisitBrabant biedt ondernemers met haar nieuwe programma Online Reputatiemanagement handvaten en tools die ondernemers helpen bij deze materie. Het programma kent verschillende onderdelen. Een grote groep ondernemers in Brabant ontvangt al maandelijks een rapportage die inzicht geeft in hun prestatie op belangrijke reviewsites. Daarmee zien ondernemers in een oogopslag hoe ze scoren en of ze wel of niet in ‘de gevarenzone’ zitten. Tijdens één van de masterclasses kunnen ondernemers kennismaken met het speelveld van reviews en het belang ervan. Met de ééndaagse training ‘Meer omzet door reviews’ leren ondernemers hoe je adequaat en efficiënt reviews beantwoordt en hoe je reviews kunt werven. Ankie Joos, Business Consultant bij VisitBrabant: “Je staat als ondernemer niet aan de zijlijn. Het krijgen van positieve reviews is makkelijker dan je denkt en je kunt de impact van een negatieve review flink verminderen.” Tijdens deze training brengen ondernemers de opgedane kennis dan ook direct in de praktijk. Daarnaast verschijnt deze zomer een online training over dit onderwerp en een proefkit om meer reviews te werven.

Meer (inter)nationale bezoekers naar Brabant

VisitBrabant zet vol in op online reviews. Zo staat het Brabantse vrijetijdsaanbod nationaal en internationaal via verschillende belangrijke kanalen – dus ook op reviewsites – optimaal gepresenteerd. Een betere online reputatie van Brabants vrijetijdsaanbod, betekent meer gasten die voor Brabant als shortstay destinatie kiezen. Ankie Joos: “We zijn de eerste provincie in Nederland die dit onderwerp zo serieus aanpakt en hopen zoveel mogelijk Brabantse leisure ondernemers bij ons programma te betrekken, zodat we de befaamde Brabantse gastvrijheid en servicegerichtheid ook via reviewsites uitdragen”. Klik hier voor meer informatie.