ZIB Investments investeert in vastgoed Center Parcs Zandvoort

Particulieren kunnen via nieuw fonds investeren in vakantiewoningen

Zeeland Investments Beheer (ZIB) gaat in een omvangrijk deel van het vakantiepark Zandvoort van Center Parcs investeren. ZIB heeft samen met Center Parcs Netherlands NV en het aan de Parijse beurs genoteerde Groupe Pierre et Vacances Center Parcs SA een overeenkomst getekend inzake de aankoop van een deel van het vakantiepark in Zandvoort en revitalisering ervan. ZIB gaat een nieuw fonds opzetten om de aankoop van 120 vakantiewoningen, het strandhotel en alle centrumvoorzieningen te financieren. Particulieren kunnen vanaf een relatief klein bedrag naar verwachting in de tweede helft van 2018 deelnemen in dit fonds. De investering van het nieuwe fonds, inclusief de bijdrage in de renovatie, zal meer dan 66 miljoen euro bedragen. Het fonds zal tegelijkertijd een langlopende huurovereenkomst aangaan met Center Parcs.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat ZIB investeert in een park van Center Parcs. In 2003 werd het grootste vastgoedfonds in Nederland gerealiseerd voor vakantiepark De Eemhof in Zeewolde. “Door de aanhoudend lage spaarrente bij de banken zoeken mensen naar andere manieren om hun geld veilig te investeren met een goed rendement”, aldus Nathalie Oosterlinck van ZIB. “Vakantiewoningen zijn een geliefde investering. Het rendement ligt substantieel hoger dan de huidige rentes op spaarrekeningen. Met een vastgoedfonds belegt een groot aantal investeerders gezamenlijk in het totale park. De investeerders hebben geen zorgen over verhuur en onderhoud van de woningen. We merken ook dat mensen het prettig vinden om hun geld te steken in iets dat dicht bij huis is. Center Parcs Zandvoort ligt op een toplocatie: aan de rand van één van de populairste stranden van Nederland. Doordat niet alleen de woningen, maar het hele park gerenoveerd worden, heeft dit vakantiepark ook voor de toekomst enorme potentie.”

Park Zandvoort

Center Parcs park Zandvoort bestaat in totaal uit 428 vakantiewoningen, een hotel met 126 kamers en omvangrijke centrumvoorzieningen. Niet alleen de vakantiewoningen krijgen een opknapbeurt, ook Aqua Mundo, hotel, speeltuinen en de Action Factory worden volledig gemoderniseerd. Het park wordt volledig gerestyled en geüpgraded. Om de renovatie te financieren worden alle vakantiewoningen en voorzieningen verkocht. Naast het fonds van ZIB kunnen particulieren ook direct investeren in de aankoop van een vakantiewoning van Center Parcs. De exploitatie, het beheer en onderhoud blijft in handen van Center Parcs. De verkoop moet een bedrag van 140 miljoen euro opbrengen. Hiervan wordt een deel in de renovatie gestopt. Enrico de Koster, CEO Real Estate Belgium, Netherlands, Germany van Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs: “We hebben in ZIB een goede partner waardoor we mede onze renovatieplannen hier in Zandvoort kunnen uitvoeren en een grote groep mensen de mogelijkheid geven om te investeren in moderne, luxe vakantiewoningen die voldoen aan de laatste eisen en wensen van zowel eigenaren als vakantiegangers.”

Over ZIB

De Zeeuwse beheerder van beleggingsfondsen ZIB (Zeeland Investments Beheer) heeft sinds de oprichting in 1999 geïnvesteerd in 23 vastgoedfondsen. Met de hulp van ruim 2500 participanten kon ZIB zo’n 610 miljoen euro investeren in diverse vastgoedfondsen. In 2015 richtte ZIB het platform ZIB Crowdfunding op. Het eerste project was de renovatie van het ADRZ in Vlissingen, het eerste door crowdfunding opgeknapte ziekenhuis van Nederland. Deze manier van investeren sluit aan bij de maatschappelijke stroming waarbij investeerders op zoek zijn naar maatschappelijk relevant rendement met zorg voor belangen op langere termijn. Momenteel lopen hier drie projecten. In 2018 is met ZIB Beleggingsonderneming BV de vergunning voor beleggingsonderneming verkregen.