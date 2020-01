Derde editie IJsvrij Festival bijzonder succesvol

Voor het eerst stond het IJsvrij Festival op een nieuwe locatie, midden in het centrum van Rotterdam op Plein 1940. Het festival zorgde voor een romantische sfeer, met de ijsbaan rondom het beeld van Zadkine en op de achtergrond de Leuvehaven. IJsvrij Festival trok dit keer zo’n 35.000 bezoekers. Met name het gezellige en verwarmde IJsvrij Café is deze editie drukker bezocht dan voorgaande jaren, vanwege de nieuwe locatie en het nieuwe Zweedse foodconcept. De organisatie is zeer tevreden over deze editie in het centrum. Eva van der Vegt, initiatiefneemster van IJsvrij Festival, blikt terug op een winterse en goedbezochte editie: “Het lijkt erop dat IJsvrij als jaarlijks festival in de harten van velen is gesloten, want we zien veel vaste bezoekers terugkeren op het ijs. Dat is mooi om te zien!”

Positieve reacties op locatie

Vorige edities stond IJsvrij Festival in het Euromastpark en dit jaar voor het eerst op Plein 1940. De organisatie heeft hier veel positieve reacties over ontvangen: de Rotterdamse parken worden hiermee in hun waarde gelaten. Bovendien leende de nieuwe locatie zich er erg goed voor om stil te staan bij het thema vrijheid, in de breedste zin van het woord. Dit uitte zich in de expositie ‘Vrij in Rotterdam’, met aandacht voor 75 jaar vrijheid en beelden van de wederopbouw van Rotterdam, maar ook in de speciale Pride-editie, waarbij het festival voor 1 dag volledig over werd genomen door Rotterdam Pride en het vieren van vrijheid in het leven centraal stond.

Uitgebreid programma en Zweeds culinair thema

IJsvrij Festival had weer een breed gevuld programma op muzikaal en sportief vlak. Er kon genoten worden van muzikale acts, workshops in samenwerking met Maas Theater en Dans, Oudhollandse spellen en curling wedstrijden. Dit jaar was gekozen voor een Zweeds culinair concept met een uitgebreide menukaart, samengesteld door topchef Martijn Korving. Veel bedrijven uit Rotterdam en omgeving vierden hun kerst- of nieuwjaarsborrel op IJsvrij Festival, al dan niet gecombineerd met een rondje schaatsen of een curling wedstrijd. Ook was IJsvrij Festival het start- en eindpunt van de Rotterdam Night Walk op 27 december. Net als voorgaande jaren waren de Silent Disco avonden weer een groot succes.

Fotografie: Fortuin Fotografie