Beerze Bulten verkozen tot ADAC Superplatz 2020

Vakantiepark Beerze Bulten is door de Duitse ADAC verkozen tot ‘Superplatz 2020’, de hoogste Duitse camping onderscheiding. Enkel campings die op basis van inspectieresultaten met de hoogste waardering van 5 sterren worden geclassificeerd, mogen deze benaming gebruiken. Tijdens de jaarlijkse Vakantie- en Caravanbeurs in Stuttgart werden de 5-sterren campings bekendgemaakt. De gekwalificeerde inspecteurs van ADAC, vergelijkbaar met de ANWB in Nederland, beoordelen de campings met een 5-sterren-systeem en worden beoordeeld op tien verschillende criteria. Enkele voorbeelden hiervan zijn het aantal en de kwaliteit van de sanitaire voorzieningen, de grootte, uitstraling en het onderhoud van de kampeerplaatsen, aanbod van winkels, restaurants en de recreatie mogelijkheden. De beoordelingscriteria van ADAC zijn streng te noemen en worden regelmatig aangepast aan de huidige trends en ontwikkelingen. De door de ADAC verkozen Superplatz campings worden prominent vermeld in de ADAC Campinggids en op de website van ADAC. Deze gids wordt door veel kampeerders uit Europa ook wel ‘Der Camperbibel’ genoemd en is een belangrijke leidraad om een camping uit te zoeken.

Steeds meer Duitse kampeerders

Duitsland is al jaren een groeiende doelgroep voor Beerze Bulten. Met name de toeristen uit de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen weten het vakantiepark steeds beter te vinden. Duitsers prijzen in de beoordelingen de aanwezigheid van binnen- en buitenzwembaden, sauna’s en fitness, ruime en luxe kampeerplaatsen, (privé) sanitair en de recreatieplas met speeltoestellen.

ANWB Top Camping 2020

Naast de titel Superplatz 2020 mag Vakantiepark Beerze Bulten zich in 2020 ook ANWB Top Camping noemen. De jaarlijkse inspecties door de ANWB zijn het uitgangspunt voor de classificatie. De inspecteurs beoordelen op sanitair, terrein, zwemmen, recreatie en winkels & horeca. Omdat veel kampeerders het sanitair belangrijk vinden telt dit zwaarder mee in de eindscore.