WILDLANDS enorm populair onder toeristen!

Nederland ontvangt steeds meer toeristen uit binnen- & buitenland. Om deze toeristen te bereiken werkt Ticketsplus | regio nauw samen met de verblijfsaccommodaties uit de regio. Hierbij ondersteunt Ticketsplus | regio ook dagattracties, zoals Wildlands Adventure Zoo Emmen, om deze toeristen zo efficiënt en effectief mogelijk te bereiken voor versterking van de ticketverkoop en meer zichtbaarheid in de regio. Accommodaties krijgen toegang tot een portal met daarin meerdere uitjes ondergebracht waardoor receptionistes eenvoudig de leukste dagjes uit aan kunnen bieden aan hun gasten. ‘Wij raden onze gasten zeker een bezoek aan Wildlands aan, omdat het park heel veel te bieden heeft. Door de leuke, interactieve activiteiten beleven gasten hier meer dan alleen de dieren. Wildlands is iets wat je gezien moet hebben!’, hoofd Receptie Vakantiepark Hunzedal

Het jaarrond aantrekkelijk

Met het introduceren van exclusieve evenementen en programma’s bewaakt Wildlands haar kwaliteit en verbetering. Tot en met 1 maart 2020 is er een vierde wereld te bezoeken: Wildlands Backstage. Bezoekers krijgen de kans om een kijkje achter de schermen te nemen terwijl de dieren de winter doorkomen in hun winterverblijf. Dit maakt Wildlands het jaarrond aantrekkelijk voor bezoekers. “Voor Wildlands zit de meerwaarde van de samenwerking met Ticketsplus | regio vooral in het bereik van potentiële bezoekers van het park. Ticketsplus bereikt veel families en vriendengroepen die in vakantiestemming zijn en zin hebben om een leuke dag uit te gaan hebben met elkaar. Het is voor ons als dierenpark fijn dat via deze samenwerking Wildlands onder de aandacht komt bij vakantiegangers in de regio.”

