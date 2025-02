Derde editie Vakantiebeurs: reizen voor mensen met een beperking

Van 24 februari tot en met 1 maart 2025 organiseert het Vakantieschip opnieuw de Aangepaste Vakantiebeurs aan boord van het Vakantieschip Prins Willem-Alexander. Deze unieke beurs richt zich speciaal op mensen met beperkte mobiliteit, een (lichamelijke) beperking en rolstoelgebruikers, voor wie vakantie niet altijd vanzelfsprekend is. Met een breed scala aan aanbieders van aangepaste vakanties worden alle mogelijkheden voor toegankelijke reizen gepresenteerd.

Na het succes van de eerste twee edities van de Aangepaste Vakantiebeurs organiseert Vakantieschip dit jaar wederom het evenement. Wat de beurs uniek maakt, is dat het schip letterlijk naar de mensen toe te komt. Dit jaar vaart het Vakantieschip langs Antwerpen, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Lelystad, en eindigt het schip op zaterdag in Harlingen. Met Antwerpen als startpunt is de beurs dit jaar bovendien makkelijker bereikbaar voor bezoekers uit Zeeland en Brabant.

Divers en inspirerend aanbod

Samen met gerenommeerde reisorganisaties zoals A tot Z Reizen, Buitengewoon Reizen, Stichting Groene Wensboot, Tendens Vakanties en andere toonaangevende aanbieders, wordt een divers en inspirerend reisaanbod gepresenteerd. Bezoekers krijgen de kans om meer te ontdekken over verre reizen, riviercruises, stedentrips en zelfs avontuurlijke activiteiten, waaronder zeilen met een beperking. Ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van de reisorganisaties staan klaar om vragen te beantwoorden en hun persoonlijke ervaringen te delen. “Deze beurs biedt een unieke gelegenheid om reizen toegankelijk te maken voor iedereen,” zegt John Vierhouten, directeur van het Vakantieschip. “Samen met onze partners willen we laten zien dat er voor iedereen een passende vakantie is, ongeacht de beperkingen.”

Toegankelijke beurs voor iedereen

“Ons doel is niet alleen om mensen mee te nemen op onze eigen reizen, maar hen ook de vrijheid te geven om te kiezen uit een breed scala aan vakanties die passen bij hun persoonlijke behoeften. Daarom organiseren we de Aangepaste Vakantiebeurs aan boord van ons schip,” aldus Vierhouten. Het Vakantieschip is speciaal ontworpen voor mensen met een beperking en daarom toegankelijk voor iedereen. Het schip is uitgerust met brede gangen, liften, aangepaste toiletten en drempelvrije ruimtes, waardoor het voor rolstoel- en scootmobielgebruikers eenvoudig is om zich te verplaatsen. Bovendien staan er gedurende de hele week enthousiaste vrijwilligers klaar om bezoekers te ondersteunen waar nodig, zodat iedereen kan genieten van de beurs en de mogelijkheden die het biedt.

Fotobijschrift: Vakantieschip Prins Willem-Alexander