Zes natuurwonderen voor op je camper bucketlist

Heb je ooit in je camper door de natuur gereisd en kon je ogen nauwelijks geloven? Dan heb je misschien een natuurwonder ervaren. Ze zijn overal ter wereld te vinden – van het noorden van Canada tot de andere kant van de wereld in Nieuw-Zeeland en van Noorwegen en Duitsland tot in Australië. Speciaal voor je camper bucketlist hebben we zes natuurfenomenen op een rijtje gezet.

Deze 6 natuurwonderen horen op je bucketlist:

1. Bioluminescent plankton (Jervis Bay, Australië)

In de zomermaanden ontvouwt zich ’s nachts aan verschillende kusten over de hele wereld een magisch schouwspel: de zee begint te gloeien in schitterende blauwtinten. Onze tip voor een bijzondere plek om dit natuurwonder te ervaren is Jervis Bay in de Australische staat New South Wales, ongeveer drie uur rijden ten zuiden van Sydney.



Dit fascinerende fenomeen wordt veroorzaakt door bioluminescent plankton, dat licht produceert wanneer het door het water beweegt. Vooral in de Australische zomermaanden (december tot februari) kun je dit natuurspektakel bekijken.

2. Noorderlicht (Tromsø, Noorwegen)

Een van de meest fascinerende natuurwonderen van Europa vindt plaats in het noorden van het continent. Als fervente kampeerders heb je vast weleens gehoord van de Aurora Borealis – beter bekend als het noorderlicht.



Deze indrukwekkende lichtshows zijn het best te zien in de poolgebieden, en er zijn verschillende topplekken in Scandinavië waar je ze kunt ervaren. Vooral de Noorse stad Tromsø, niet ver van de Noordkaap, biedt de perfecte omstandigheden om de oogverblindende groen-roze-paarse kleuren aan de hemel te zien in de lente en de herfst.



Het noorderlicht wordt veroorzaakt door de interactie van geladen deeltjes van de zon met de atmosfeer van de aarde en biedt je een onvergetelijke ervaring. Overigens: het noorderlicht is ook te zien in bijvoorbeeld Alaska, Ierland en IJsland

3. Grot met gloeiwormen (Auckland, Nieuw-Zeeland)

Het volgende natuurwereldwonder brengt je naar Nieuw-Zeeland. Het is het enige op onze lijst waar je je niet af en toe, maar het hele jaar door aan kunt vergapen.

In Waitomo Cave in Auckland, Nieuw-Zeeland, verlichten duizenden gloeiwormen de duisternis en creëren een bijna onwerkelijke blauwe gloed. Deze kleine insecten zitten overal op de wanden en het plafond van de grot en creëren een magische sfeer die bezoekers van over de hele wereld aantrekt.



Voor het geval je je altijd al hebt afgevraagd waarom deze kleine insecten zo helder gloeien: De gloed wordt door de vrouwelijke glimwormen gebruikt om hun mannelijke partners aan te trekken.

4. IJsbellen (Abraham Lake, Canada)

Terug naar Noord-Amerika: In de winter biedt Abraham Lake een uniek natuurspektakel. In dit natuurwonder, dat algemeen bekend staat als “ijsbellen”, verzamelen methaanbellen, die eruit zien als witte stippen, zich onder het ijsoppervlak van het Canadese meer.



Deze bellen worden gevormd wanneer planten op de bodem van het meer ontbinden en methaan vrijlaten dat vastzit in bevroren toestand. Vooral als het ijs helder is, biedt het meer tussen Banff en Jasper een fascinerend plaatje en trekt het fotografen en natuurliefhebbers van over de hele wereld aan.



Tip: Er is zelfs een officieel “Abraham Lake Ice Bubbles Viewpoint” vanwaar je de ijsbellen kunt bewonderen.

5. Kersenbloesems (Leverkusen, Duitsland)

Een natuurwonder in Duitsland hoort ook op je bucketlist: Kersenbloesems. Dat klopt – kersenbloesems vind je niet alleen in Japan, je kunt dit bijzondere bloei spektakel ook meemaken in de Duitse lente.



Vooral in de Japanse Tuin in Leverkusen en Frankisch Zwitserland gloeien de kersenbloesems in zachte tinten roze. Dit natuurwonder is het perfecte decor voor wandelingen en prachtige Instagram-kiekjes.

6. Krabwandeling (Kersteiland, Australië)

Voor het laatste natuurwonder reizen we weer terug naar Oceanië, om precies te zijn naar de Australische kust. Christmas Island ligt midden in de Indische Oceaan en biedt elk jaar een natuurspektakel dat voor sommigen fantastisch en voor anderen nachtmerrieachtig is.



Miljoenen opvallend rode en niet bepaald kleine landkrabben migreren van hun habitat in de jungle naar zee om hun eieren te leggen. Dit fenomeen, dat meestal plaatsvindt tussen oktober en december, verandert het eiland in een zee van rode krabben – iets wat je nergens anders zult zien en niet is weggelegd voor vakantiegangers met een fobie voor enge beestjes.