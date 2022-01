Dierentuinen van Libéma willen, en kunnen, zo snel mogelijk open

Dierentuinen willen – en kunnen – zo snel mogelijk open om zo mensen een verantwoorde, veilige manier van ontspannen en recreëren in de buitenlucht te bieden. “Wat ons betreft openen we direct woensdag de deuren weer”, zegt Dirk Lips, directeur van Libéma, waar Safaripark Beekse Bergen, Dierenrijk, AquaZoo Leeuwarden en ZooParc Overloon onder vallen.

“Mensen hebben een uitlaatklep nodig, de Nederlandse politiebond gaf dat vandaag nog aan, en wij kunnen die bieden”, geeft Lips aan. “Dierentuinen zijn ruim opgezet, in de buitenlucht en bezoekersaantallen- en stromen zijn goed te organiseren. We bewijzen al twee jaar een veilige plek te zijn, dus laat ons mensen zo snel mogelijk de kans geven om bij ons te komen ontspannen.”

Veilig open

Dierentuinen en attractieparken hebben al aan het begin van de pandemie, in 2020 samen met de veiligheidsregio’s, RIVM en overheid een protocol opgesteld om veilig

open te kunnen. Lips: “Dat werkt: er zijn geen besmettingshaarden te herleiden naar de dierenparken.”

Bovendien komen bezoekers aan dierentuinen vooral uit de regio, benadrukt hij. “Het kan niet zo zijn dat regionaal bezoek aan binnen accommodaties zoals meubelboulevards of bouwmarkten wel mogelijk is en bezoek aan een buiten doorstroom locatie met 25 – 100 m2 per persoon niet.”

Direct klaar voor

Lips hoopt dan ook dat de regering zal beslissen de dierenparken zo snel mogelijk te openen. “We kunnen grote mensenstromen managen en zo groepsvorming en mogelijke besmettingen beperken. Wij hebben bovendien geen week nodig om ons voor te bereiden, dus zodra het sein op groen gaat, kunnen we open. We zijn er direct klaar voor!”