Landal GreenParks en Meer Bomen Nu samen in actie voor klimaat

Van 4 tot 6 februari gaat Meer Bomen Nu op elf vakantieparken van Landal GreenParks overtollige jonge boompjes en struiken verzamelen die elders een betere kans krijgen om uit te groeien tot volwassen boom. De vakantieaanbieder stelt haar parken open zodat vrijwilligers van Meer Bomen Nu samen met Landal gasten aan de slag kunnen. Help je ook een dagje mee?

Met deze manier van ecologisch groenbeheer kan Nederland sneller en goedkoper vergroenen. Na enkele experimenten bij Landal vakantieparken in Gelderland en Utrecht, wordt nu landelijk opgeschaald. Hierdoor verhuizen vele duizenden bomen en struiken in Nederland van kansarme naar kansrijke plekken bij boeren en burgers. Meer Bomen Nu hoopt dat meerdere parken, campings en andere terreinen het goede voorbeeld van Landal volgen. Iedereen kan meedoen door een vrijwilligersprofiel aan te maken via www.meerbomen.nu/ik-doe-mee/ikwilhelpen

Landal GreenParks : groene ambities

Landal GreenParks voert al geruime tijd de Sustainable Brand Index aan als duurzaamste vakantieaanbieder van Nederland. De campagne van Meer bomen Nu past hier goed bij: “Het project heeft mijn hart gestolen, hoe prachtig is het dat wij nu samen met vrijwilligers en gasten onze parken mooier kunnen maken én tegelijk bijdragen aan het aanplanten van bomen elders”, vertelt Jeannette ten Kate, woordvoerder Landal GreenParks. “We hebben in december al met Meer Bomen Nu in drie parken geoogst. Dat leidde er ook toe dat Landal Miggelenberg nu zelf oogst en de zaailingen herplant om het terrein mooier en diverser te maken. Zo hopen we dat deze methode zich steeds verder onder onze vakantieparken verspreidt.”

Meer Bomen Nu: iedere boom een tweede kans

Meer Bomen Nu is de landelijke campagne van Urgenda, bedacht door MEERGroen en opgeschaald met de Caring Farmers, die jonge zaailingen en stekken verhuist van kansarme naar kansrijke plekken. Opschot dat op de ene plek ongewenst is, wil een ander graag planten. Met 5.000 vrijwilligers, 60 bomenhubs, 150 oogstlocaties en 1.000 plantlocaties bij boeren en burgers verspreid door het land, probeert Meer Bomen Nu Nederland sneller en goedkoper te vergroenen. Daarmee wil men klimaatverandering remmen, biodiversiteit herstellen en iedereen handelingsperspectief geven. Er wordt gewerkt met zaailingen van knie- tot manshoogte en met alle niet-invasieve en voornamelijk inheemse soorten. Ook stekken van vlier, vlinderstruik, wilg, populier en vijg worden verzameld en geplanten. Afgelopen winter zijn 500.000 zaailingen en stekken weggegeven van 100 verschillende soorten met een slagingspercentage van 80%.

Meer informatie en video’s zijn te vinden op www.meerbomen.nu bijvoorbeeld deze waarin Vlaamse minister Demir en Eurocommissaris Timmermans erg enthousiast zijn om met deze manier grote slagen te kunnen maken in Europa: https://youtu.be/m7nXTLBByRE.

Deelnemende parken

De parken zijn verspreid over Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord Brabant en Limburg. Landal Aelderholt, De Bloemert, Duc de Brabant, Gooise Heide, Hoog Vaals, Hellendoornse Berg, Coldenhove, Rabbit Hill, Stroombroek, Landgoed ‘t Loo, en Landal Heideheuvel doen mee aan de actie.

Meer informatie op: www.landal.nl/duurzaamheid