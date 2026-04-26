Digitale lentespecial Veluwe gelanceerd: inspiratie voor meivakantie en voorjaarsuitjes

VisitVeluwe lanceert een nieuwe digitale lentespecial: ‘Voorjaarskriebels? De Veluwe roept!’. Een online magazine boordevol tips om de lente op de Veluwe optimaal te beleven. Van bloeiende natuur en buitenactiviteiten tot de leukste evenementen en gezinsuitjes: de special bundelt het aanbod in één overzicht voor iedereen die eropuit wil in de meivakantie of daarbuiten.

Overzicht in een groeiend voorjaarsaanbod

Met de komst van de lente barst de Veluwe van de activiteiten. Van wandel- en fietsroutes door bloeiende landschappen tot evenementen, terrassen en dagjes uit met het gezin. “Na het succes van de winterspecial, die meer dan 70.000 keer is bekeken, zagen we hoe groot de behoefte is aan overzicht en inspiratie,” zegt Sarel Tempelman, merkleider Veluwe.

“Daarom hebben we opnieuw het werk uit handen genomen en een zorgvuldige selectie gemaakt van wat er deze lente op de Veluwe te beleven is. In het digitale magazine bundelen we inspirerende tips zodat bezoekers én bewoners in één oogopslag zien waar het gebeurt.”

Van noord tot zuid: lente-inspiratie voor de hele Veluwe

De online special biedt voor elk wat wils: van wandelen en fietsen door de Veluwse natuur tot inspirerende museumbezoeken, evenementen, buitenplezier en overnachten voor wie langer wil blijven. Ook voor gezinnen is er in de meivakantie volop inspiratie, met speeltuinen, buitenactiviteiten en laagdrempelige uitjes in de natuur. De tips beslaan de héle Veluwe: van Harderwijk tot Ede en van Elburg tot Brummen.

Samenwerking in de regio: één verhaal, vele gezichten

Met deze lentespecial onderstreept VisitVeluwe opnieuw het belang van samenwerking tussen gemeenten, ondernemers en toeristische organisaties. Door het aanbod te bundelen ontstaat er niet alleen inspiratie, maar wordt ook bijgedragen aan spreiding van bezoekers in tijd en ruimte, passend bij het voorjaar.

Bekijk de online lentespecial

De online lentespecial is vanaf nu gratis te bekijken via: https://specials.veluwe.nl/lente-2026/.