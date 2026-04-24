Hoogste punt bereikt centrumgebouw EuroParcs Cadzand-Bad

Bij de bouw van het nieuwe multifunctionele centrumgebouw van EuroParcs Cadzand-Bad is met het plaatsen van de kapconstructie het hoogste punt bereikt. Dit mijlpaalmoment werd op vrijdag 17 april jl. feestelijk gevierd met ‘pannenbier’ voor de medewerkers van hoofdaannemer Meerbouw en onderaannemer Rijk, evenals voor de vertegenwoordigers van de belangenvereniging van eigenaren op het park en het management van EuroParcs.



Mijlpaal

Namens EuroParcs stond regiomanager Ronald Tombroek stil bij het belang van deze mijlpaal voor de verdere ontwikkeling van het vakantiepark. Het centrumgebouw vormt een belangrijke stap voor zowel gasten en eigenaren van recreatiewoningen als voor de medewerkers van EuroParcs. Commercieel directeur van Meerbouw, Jan Anker, benadrukte in zijn speech de plezierige en constructieve samenwerking tussen zijn bedrijf en het lokale bouwbedrijf Rijk uit Heinkenszand.

Multifunctioneel

In het nieuwe multifunctionele centrumgebouw komen onder meer de parkreceptie, een selfservice-parkshop, wasfaciliteiten en fietsverhuur. Daarnaast wordt het gebouw uitgerust met een wellnessruimte met sauna en sunshowers, toegankelijk voor zowel parkgasten als eigenaren. De vooroplevering door de aannemer staat gepland voor eind mei/begin juni van dit jaar, waarna afbouw van het gebouw kan plaatsvinden. De planning is erop gericht om het gebouw vóór de start van zomerhoogseizoen in gebruik te kunnen nemen.



Eerste gasloze recreatiepark Zeeuws-Vlaanderen

EuroParcs nam in maart 2022 de toenmalige camping De Betteld over, inclusief de reeds vergunde plannen voor het eerste volledig gasloze recreatiepark van Zeeuws-Vlaanderen. Sindsdien zijn deze plannen gerealiseerd met de bouw van 40 Duinlodges en 20 Duinvilla’s voor 6 tot 8 personen. De accommodaties zijn bestemd voor recreatief gebruik door de eigenaren en verhuur via EuroParcs. Door de ligging vlak bij het strand van Cadzand-Bad en het natuurgebied het Zwin, richt het park zich niet alleen op gezinnen die voor strand en zee komen, maar ook op gasten die rust, comfort en natuur waarderen.



Belangrijke stap

Met de bouw van het centrumgebouw en de naastgelegen speeltuin wordt opnieuw een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van dit kleinschalige maar kwalitatief hoogwaardige vakantiepark. Daarnaast bestaan er plannen om in de nabije toekomst een campinggedeelte aan het park toe te voegen. EuroParcs heeft in Zeeland, naast Cadzand-Bad, ook vakantieparken in Breskens (EuroParcs Schoneveld), Westkapelle (De Zeeuwse Duinen) en Nieuwvliet (Bad MeerSee).

Afbeelding: Artist impression van het nieuwe centrumgebouw van EuroParcs Cadzand-Bad