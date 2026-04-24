Naar Italië in de meivakantie? Campings overvol: ‘Lijkt wel hoogseizoen’

Overweeg je deze meivakantie last-minute naar een camping in Noord-Italië te gaan? Reken er dan maar op dat die vrijwel allemaal vol zitten. Wegenvignetten.nl slaat alarm na een ongekende stormloop tijdens Pasen. De regio rondom de grote meren bereikt nu al de bezettingsgraad van het hoogseizoen. Bovendien belooft komende zaterdag een heuse ‘Zwarte zaterdag’ op de Italiaanse wegen te worden.

Waar je normaal gesproken in het voorjaar prima op de bonnefooi naar het zuiden kunt trekken, is de situatie dit jaar volledig anders. Tijdens de paasdagen waren vrijwel alle campings, camperplaatsen en appartementen rondom het Garda- en Iseomeer tot de laatste plek bezet.

“Wie nu nog denkt op de bonnefooi die kant op te rijden, komt hoogstwaarschijnlijk voor een dichte slagboom te staan”, waarschuwt Freek Jurg van Wegenvignetten.nl, die de paasdagen in Italië doorbracht. “We zagen een situatie die we normaal alleen kennen van de drukste weken in augustus. Voor de Nederlandse kampeerder wordt de meivakantie een koude kermis als je niet vooraf reserveert.”

‘Zwarte zaterdag’ op 25 april

De drukte wordt grotendeels veroorzaakt door Italianen zelf. Door de goede weersvoorspellingen en geopolitieke onzekerheid kiezen zij massaal voor een vakantie in eigen land. Vooral de start van de meivakantie wordt kritiek: op 25 april vieren de Italianen hun Bevrijdingsdag. “Dit voorspelt extreme drukte op de weg en lange files bij de tolstations”, aldus Jurg. “Iedereen die op die datum door Italië wil rijden, moet rekening houden met flinke extra reistijd. De nationale feestdagen op 25 april en 1 mei vallen dit jaar zo gunstig dat miljoenen Italianen zelf de campings bezet houden.”

De toestroom heeft ook gevolgen voor de aanrijroutes. Tijdens Pasen liepen de wachttijden bij de Gotthardtunnel al fors op, zelfs buiten de spits. Wegenvignetten.nl verwacht voor de meivakantie een vergelijkbare chaos. Jurg: “Bereid je voor op een reis die doet denken aan de beruchte zwarte zaterdagen. Zorg dat je vignetten en reserveringen op orde zijn voordat je vertrekt.”

