Dit zijn de beste stranden van Nederland volgens Google

De zomer loopt langzaamaan aan haar einde. Gelukkig staan er nog een aantal mooie en warme dagen ons op te wachten. De perfecte gelegenheid om nog snel te genieten van een dagje of weekendje aan zee! Om je te helpen heeft Holidu, één van Europa’s bekendste boekingsportalen voor vakantiehuizen, gegevens van Google Maps geanalyseerd om een lijst samen te stellen van de populairste stranden en Nederland. Ben je klaar voor een leuke nazomer?

De beste stranden van Nederland 2024

1. Strand van Renesse, Zeeland

Google Maps beoordeling: 4,8

Aantal reviews: 543

De zomer is niet compleet zonder een dagje aan het strand. In Nederland doe je dat het best aan het strand van Renesse! Dit strand is maar liefst 21 kilometer lang: zelfs op drukke dagen kan je dus een rustig plekje vinden. Het is heerlijk wandelen in de duinen, en ook kan je er genieten van veel watersporten. En met een beetje geluk spot je zelfs zeehonden op de zandbanken tijdens eb.

2. Strand van Monster, Zuid-Holland

Google Maps Beoordeling: 4,8

Aantal Beoordelingen: 281

Het strand van Monster, een kuststad in het Westland, verovert de tweede plaats. Het strand zelf heeft veel te bieden, van leuke strandtenten tot allerlei activiteiten waaronder paardrijden, fietsen, kajakken en suppen! Als je zin hebt om echt puur natuur te genieten van het strand, geen zorgen, want er is ook een deel van het strand bestemd voor nudisme.

3. Strand van Vrouwenpolder, Zeeland

Google Maps Beoordeling: 4,8

Aantal Beoordelingen: 192

Het strand van Vrouwenpolder biedt dankzij haar unieke ligging badgasten de kans aan om te zwemmen in zout én zoet water. Het ligt namelijk aan de Noordzee, maar heeft ook toegang tot het Veerse Meer. Zeilen, duiken, wakeboarden, … er valt enorm veel te doen aan het strand. Er worden ook verschillende evenementen georganiseerd, zoals de mosselfeesten in september. En als kers op de taart is dit strand rolstoeltoegankelijk!

4. Strand van Schoorl, Noord-Holland

Google Maps beoordeling: 4,8

Aantal reviews: 177

5. Strand ter Heijde, Zuid-Holland

Google Maps beoordeling: 4,8

Aantal reviews: 143

6. Strand van Zandvoort, Noord-Holland

Google Maps beoordeling: 4,7

Aantal reviews: 1.512

7. Strand van Noordwijk, Zuid-Holland

Google Maps beoordeling: 4,7

Aantal reviews: 879

8. Banjaardstrand, Zeeland

Google Maps beoordeling: 4,7

Aantal reviews: 611

9. Strand Burgh Haamstede, Zeeland

Google Maps beoordeling: 4,7

Aantal reviews: 595

10. De Zandmotor, Zuid-Holland

Google Maps beoordeling: 4,7

Aantal reviews: 371

Bekijk de volledige ranking op https://www.holidu.nl/f/strandhuisjes#beste-stranden

Onderzoeksmethode Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Google Maps database te analyseren op de term “strand” in alle kustprovincies van het land. Uit de oorspronkelijke meer dan 9500 resultaten hebben we alle resultaten gefilterd die geen strand waren. We maakten een ranglijst op basis van de best beoordeelde stranden door gebruikers, waarbij we prioriteit gaven aan de stranden met de meeste beoordelingen. Stranden met minder dan 100 beoordelingen werden niet opgenomen omdat de gemiddelde beoordeling onder dit aantal kan worden geïnterpreteerd als niet betrouwbaar of irrelevant.

Bron: Holidu