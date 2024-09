Verdedigingserfgoed vol in de etalage

Het is weer zover! Van 7 t/m 15 september opent het Fortenfestival 2024 de poorten van het verdedigingserfgoed in Nederland. Een sprankelend evenement vol cultuur, geschiedenis en avontuur bij de indrukwekkendste forten, vestingen én bunkers van Nederland. Dompel je onder in theater, muziek, kunst en spannende verhalen, terwijl je geniet van de unieke sfeer op deze historische locaties. Of je nu jong of oud bent, dit festival heeft voor iedereen iets speciaals te bieden! In het Open Monumentenweekend zijn bovendien veel locaties gratis toegankelijk. Bekijk het volledige programma op www.forten.nl.

Van Vlieland tot MaastrichtHet Fortenfestival 2024 presenteert en vertegenwoordigt al het verdedigingserfgoed in Nederland. Verspreid over zo’n 120 locaties van Vlieland tot Maastricht, waaronder het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies, biedt het festival een kans om de geschiedenis op een nieuwe en vaak interactieve manier te ervaren. Van spannende bunkers en steile vestingwallen tot indrukwekkende forten. Deze historische plekken komen tot leven door middel van live-acts, exposities en boeiende rondleidingen. Het evenement eindigt in het Open Monumentenweekend op 14 en 15 september.

In de picture door herbestemming, corona en oorlogDe belangstelling voor verdedigingserfgoed zoals forten, vestingen, bunkers en waterlinies is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. Enerzijds door alle nieuwe functies die je op deze locaties vindt en omdat tijdens de coronapandemie, forten ruimte boden en onze vestingsteden opnieuw werden ontdekt. Aan de andere kant roepen de oorlogen in de wereld vragen op over onze veiligheid en over hoe Nederland in het verleden werd verdedigd. Met name de bunkers van de Koude Oorlog en Atlantikwall staan momenteel in het spotlicht.

Een greep uit het aanbod

Bezoekers kunnen zich verheugen op een uitgebreid en aantrekkelijk programma.

Theatervoorstellingen en muziekoptredens: Geniet van intieme concerten en meeslepende voorstellingen in de bijzondere sfeer van de forten en vesting- entourage. Zoals het festival ‘AANGAAN’ op Fort bij Penningsveer, straattheater in de vesting Geertruidenberg, het Vort Festival op Fort Maarsseveen of het START festival in de vesting Coevorden.

Historische rondleidingen: Ga mee op een reis door de tijd met deskundige gidsen die verhalen vertellen over de strategische betekenis van het fort, de vesting, de bunker of linie en hun rol in de geschiedenis. Bezoek Bunkermuseum IJmuiden, Bunkercomplex Rijksdorp in Wassenaar, de Biberbunker in Oostvoorne of de bunkers in Groede en leer meer over de Atlantikwall. Rondleidingen zijn er o.a. ook op Fort bij Edam, Fort bij Nigtevecht, Fort Rijnauwen, Fort Honswijk, Fort Everdingen, GeoFort, Fort Steurgat, Fort de Roovere en Fort Rammekens.

Exposities, ambachten en kunst: Laat je verrassen door inspirerende exposities, demonstraties en kunstinstallaties tijdens het Fortenfestival! Bezoek in vesting Hellevoetsluis een historisch kampement met demonstraties van het Hellevoetse 'Corps Mariniers'. Op Kunstfort bij Vijfhuizen bekijk je de groepstentoonstelling "In het vacuüm voelden we lucht" rond communities in de marge. Op Fort Sabina kan je terecht voor een veelzijdig kunstexpositie Project'44, waarbij zowel historische als hedendaagse foto's het thema vrijheid verbeelden.

Natuurwandelingen en fietstochten: Ontdek de prachtige natuur rondom de verdedigingswerken met georganiseerde wandel- en fietstochten. Fiets samen met een gids door Unesco Werelderfgoed Hollandse Waterlinies in Nieuwegein en Vreeswijk. Tijdens Open Monumentenweekend verzorgt het Gidsengilde Aardenburg twee gratis wandelingen langs het erfgoed van deze Zeeuwse vestingstad. Ook in de vesting Naarden kan je meedoen aan een stadswandeling.

Culinaire ervaringen: Laat je smaakpapillen verwennen door lokale lekkernijen en culinaire evenementen die speciaal zijn samengesteld voor het Fortenfestival. Zoals een unieke wijn en spijs 'Waterlinie Wijn Wandeling' op 7 september door de vestingen Schoonhoven en Nieuwpoort inclusief overtocht met een bootje over de Lek. Op Fort aan de Drecht schuif je beide weekenden aan voor een smaakvol 5-gangen chef's menu 'Diner op het fort'. Op 14 en 15 september kan je de Vestingdriehoek (Gorinchem, Woudrichem en Slot Loevestein) wel op een heel bijzondere manier beleven. Zeil mee aan boord van 'Helena', het oudste zeilende binnenvaartschip van Nederland, en geniet van een uitgebreide lunch of een heerlijk walking dinner.

Open Monumentendag: Veel van de deelnemende forten, bunkers en vestingsteden openen gratis hun deuren tijdens het Open Monumentenweekend, zodat bezoekers de geschiedenis van dichtbij kunnen ervaren. Wandel over de oude stadswallen, langs bastions, in spannende gangen en door poorten die ooit de vestingstad verdedigden. De keuze is reuze dit weekend; er zijn op 14 en 15 september meer dan 90 verdedigingserfgoederen geopend voor publiek!

Bezoek het Fortenfestival

Of je nu een geschiedenisliefhebber bent, op zoek bent naar avontuur, of simpelweg wilt genieten van cultuur en natuur tijdens een relaxt dagje uit, het Fortenfestival 2024 biedt voor ieder wat wils. Zorg dat je deze bijzondere week niet mist en plan je bezoek op forten.nl