Center Parcs lanceert samenwerking met Festival TREK in het Máximapark in Leidsche Rijn

Tijdens de tiende jubileum editie van het Festival TREK kunnen bezoekers terecht bij de picknick area van Center Parcs. Midden op het terrein staat een uitkijktoren van acht meter hoog, waar gasten kunnen genieten van het uitzicht over het Máximapark in Utrecht. Met de samenwerking roept Center Parcs iedereen op om de natuur te omarmen, met als uitgangspunt dat mensen zich het beste voelen als zij écht in verbinding staan met elkaar en de natuur.

In de picknick area van Center Parcs kunnen bezoekers relaxen en de spelletjes van het Festival TREK spelen. Op de picknickkleden kan volop genoten worden van het ruime aanbod aan hapjes en drankjes van de foodtrucks op het festival. Een gezellige setting, waarbij met sfeervolle live muziek er voor jong en oud volop ruimte is om samen herinneringen te maken.

“Onze samenwerking met Festival TREK is ontstaan vanuit de behoefte om mensen samen te brengen in de natuur,” vertelt Julia Peek, Content Manager Center Parcs. “Dat doen wij natuurlijk graag in onze parken, maar ook daarbuiten. Picknicken staat symbool voor onthaasten, echt even de tijd nemen voor elkaar. Samen tafelen, lachen, en genieten van de kleine momenten: dat is waar het allemaal om draait. Festival TREK brengt al tien jaar mensen samen, door hen te laten genieten van eten, entertainment en elkaar. Op een relaxte manier, doen waar jij je goed bij voelt en voor iedereen toegankelijk. Dat is waar wij allebei voor staan.”

Tien jarig jubileum Festival TREK

“Met bijna 300.000 duizend bezoekers per jaar is Festival TREK al tien jaar het grootste rondreizende foodfestival van Nederland”, aldus organisator Emile Faulborn. “We reizen met het festival door de negen grootste en mooiste stadsparken van het land. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom en thuis voelt, van jong tot oud, van hip tot burgerlijk. Samen met de foodtrucks, muzikaal talent en theatergroepen hopen we onze bezoekers samen te brengen, en te laten genieten van en met elkaar. De samenwerking met Center Parcs helpt ons om een plek te creëren waar ruimte is om nog meer te genieten en echt even samen te zijn.”

De jubileumeditie van Festival TREK belooft een groot spektakel te worden. Naast de picknick area van Center Parcs, biedt het food festival een ruim aanbod streetfood, drank opties en kunnen bezoekers live optredens van muzikaal talent en kleinkunstenaars bijwonen.

Festival TREK vindt op 6, 7 en 8 september plaats in het Máximapark in Leidsche Rijn. De toegang is gratis. Vrijdag 6 september is het festival geopend tussen 16:00 tot 23:00 uur. Op zaterdag 7 september zijn de deuren van 14:00 tot 23:00 uur geopend. En op zondag 8 september beleeft het festival haar laatste dag van 14:00 tot 21:00 uur.