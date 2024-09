Succesformule van Camperbeurs komt naar Zuid-Nederland: eerste editie in Autotron Rosmalen

Beursorganisator Easyfairs brengt het succesconcept van Camperbeurs naar Zuid-Nederland met een nieuwe editie in Autotron Rosmalen. Dat betekent dat Nederland voor het eerst sinds lange tijd weer een camperbeurs onder de rivieren heeft. De eerste editie is op zaterdag 18 en zondag 19 januari 2025.

Camperbeurs is in Hardenberg de laatste jaren uitgegroeid tot de grootste en best gewaardeerde camperbeurs van Nederland. Dit bewezen concept brengt nu haar succesformule naar Zuid-Nederland, waar opvallend genoeg nog geen camperbeurs was, ondanks het feit dat Noord-Brabant de meeste campereigenaren van Nederland telt. Met de lancering van Camperbeurs in Autotron Rosmalen wordt een belangrijke stap gezet om deze doelgroep dichter bij huis te bedienen.

‘We zijn enorm blij dat we nu ook Zuid-Nederland kunnen voorzien van een prachtige camperbeurs. De vraag vanuit deze regio was al geruime tijd aanwezig en met Autotron Rosmalen hebben we de perfecte locatie gevonden om onze exposanten en bezoekers een onvergetelijke ervaring te bieden. Camperbeurs staat al meer dan 15 jaar bekend om haar uitgebreide aanbod aan campers in allerlei soorten en maten, de handigste accessoires en de gemoedelijke sfeer. Deze elementen brengen we allemaal mee naar Zuid-Nederland en we kunnen niet wachten om de campereigenaren en -liefhebbers uit deze regio te verwelkomen’, zeggen Jeffry Plaggenmarsch en Marije Pol namens Camperbeurs.

Plaggenmarsch: ‘De keuze voor Autotron Rosmalen is zorgvuldig overwogen. Autotron biedt tal van voordelen die aansluiten bij de behoeften van onze exposanten en bezoekers, namelijk een centrale ligging die perfect bereikbaar is via de snelwegen A2 en A59. Bovendien biedt de groene omgeving aan het water een prachtige ambiance die naadloos aansluit bij de sfeer van een camperbeurs. Verder bevindt Rosmalen zich in het hart van camperlevend Nederland: de provincie Noord-Brabant telt de meest campereigenaren van Nederland en op steenworp afstand van Rosmalen ligt nummer twee Gelderland. Samen goed voor meer dan 50.000 campereigenaren, die we nu een thuiswedstrijd geven om nog meer inspiratie op te doen.’ De eerstkomende editie van Camperbeurs is op 20, 21 en 22 september 2024 in Hardenberg, gevolgd door de eerste editie in Rosmalen op 18 en 19 januari 2025. De editie in Hardenberg is in 2025 op 19, 20 en 21 september 2025. Voor meer informatie: www.camper-beurs.nl