Uitnodiging: De grootste pretparkbeurs van Europa: IAAPA Expo Europe 2024 in Amsterdam RAI

Nederland is internationaal een van de landen met de allerhoogste dichtheid aan attractieparken, amusementsparken en festivals. Mede daarom dat ‘we’ wereldwijd bekend staan om onze innovaties en concepten. Bedrijven als Jora Vision, Vekoma en Leisure Expert Group worden wereldwijd aangehaakt bij het ontwerp van nieuwe attracties en parken. Iets waar we relatief weinig bij stilstaan.

En er gebeurt veel in deze industrie. Op 24, 25 en 26 september landt daarom de IAAPA Expo Europe 2024 dit jaar in Amsterdam RAI. Meer dan 860 nationale en internationale spelers in de attractie- en amusementsindustrie komen hier drie dagen lang samen om te netwerken, educatieve sessies (zoals best practices) te volgen, en hun nieuwste innovaties aan te kondigen. Bekende exposanten zijn onder andere Toverland, Walibi, Tomorrowland en de Efteling. Het is het moment voor bezoekers om op de beursvloer kennis te maken met fabrikanten, leveranciers en dagattracties en meer over de industrie en trends te ontdekken via verschillende sessies.

Programma

De beursvloer is elke dag van 10:00 – 18:00 uur geopend. Naast verschillende sessies kondigen exposanten hun nieuwe plannen en attracties aan. Een greep uit de conferenties en sessies:

De openingsceremonie : tijdens de niet-te-missen-aftrap van IAAPA Expo Europe wordt de Nederlandse cultuur gevierd met een spectaculaire mix van innovatie en traditie en een vooruitblik op de innovaties uit de sector.

: tijdens de niet-te-missen-aftrap van IAAPA Expo Europe wordt de Nederlandse cultuur gevierd met een spectaculaire mix van innovatie en traditie en een vooruitblik op de innovaties uit de sector. Sneak peek Bommelwereld: Bommelwereld is een gloednieuw indoor themapark dat naar Nederland komt. Gebaseerd op het verhaal van de beer Ollie B. Bommel van Maarten Toonder. Bommelwereld laat beelden zien tijdens een virtuele tour – die alleen op deze beurs getoond wordt.

Bommelwereld is een gloednieuw indoor themapark dat naar Nederland komt. Gebaseerd op het verhaal van de beer Ollie B. Bommel van Maarten Toonder. Bommelwereld laat beelden zien tijdens een virtuele tour – die alleen op deze beurs getoond wordt. Presentatie nieuwe dark ride Six Flags: Samen met het Nederlandse ETF Ride Systems en Alterface presenteert Jora Vision meer details over The Enchanted Greenhouse: een interactieve dark ride die naar Six Flags Qiddiya City komt.

Samen met het Nederlandse ETF Ride Systems en Alterface presenteert Jora Vision meer details over The Enchanted Greenhouse: een interactieve dark ride die naar Six Flags Qiddiya City komt. CEOTalks: Deep-dives met de top van de attractie-industrie. Met onder andere Carl Lenaerts (CEO Plopsa Group), Anne-Mart Agerbeek (Vekoma Rides) en Michael Mack (CEO Europa Park)

Deep-dives met de top van de attractie-industrie. Met onder andere Carl Lenaerts (CEO Plopsa Group), Anne-Mart Agerbeek (Vekoma Rides) en Michael Mack (CEO Europa Park) EDUTalks: Inhoudelijke sessies van onder andere Michel den Dulk, VP Creative Director bij Walt Disney over zorgen van emotionele betrokkenheid van bezoekers en een kijkje in de keuken van de ontwikkeling van Symbolica van de Efteling.

Bij aanmelding delen we de agenda voor alle (pers)conferenties. Het volledige programma met (educatieve) sessies is hier te vinden.

Interviewmogelijkheden

Naast het programma is het ook mogelijk om verschillende topmensen uit de (Nederlandse) industrie te spreken. Neem voor interviewmogelijkheden contact op met het Ovide-persteam (voor, tijdens en na de conferentie en zowel persoonlijk als virtueel). Alle exposanten zijn hier te vinden. Enkele suggesties zijn:

Peter van der Schans, Executive Director & Vice President EMEA bij brancheorganisatie IAAPA, kan meer vertellen over de stand van zaken en ontwikkelingen binnen de attractie- en amusementindustrie in Nederland en Europa.

Toverland: over hoe je als familiebedrijf je staande houdt in een concurrerende sector met veel buitenlandse investeerders.

Jora Vision: een Nederlands design- en productiebedrijf dat internationaal bekend staat om hun thema-en interactieve attracties, darkrides en waterparken.

Vekoma: over hoe een klein Nederlands bedrijf uitgroeide tot een van de grootste attractiebouwers ter wereld. De attracties van het bedrijf zijn vertegenwoordigd in de grootste attractieparken.

Shuffly: een Nederlands bedrijf dat de wereld verovert met de meest geavanceerde sjoelbak.

We horen graag of je aanwezig bent! Aanmelden kan door een mailtje te sturen of je te registreren via de website