Succesvolle 47e editie van de Wereldhavendagen ten einde

In Rotterdam luidden gisteren om 18:00 uur tientallen schepen hun scheepshoorns en markeren daarmee het einde van de 47e editie van de Wereldhavendagen. De organisatie van het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland kijkt tevreden terug op drie succesvolle dagen. Het evenement werd dankzij het sterke programma en mooie weer goed bezocht.

Na een drukbezochte jongerendag op vrijdag, was de Wereldhavendagen ook op de zonnige en warme zaterdag populair. Met name in de namiddag en avond was het erg druk op de kades rond de Nieuwe Maas.

Tienduizenden mensen genoten van de avondshow met botenparade, een optreden van Stef Bos en FLEUR en het vuurwerk. De avondshow was een eerbetoon aan de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), die dit jaar haar 200-jarig bestaan viert.

Ook tijdens de afsluitende zondag wisten bezoekers weer volop de weg naar de Wereldhavendagen te vinden voor het excursieprogramma, activiteiten op de kade, shows op het water en optredens op het Wereldhaven Festivalplein.

Naar schatting bezochten gedurende drie dagen zo’n 400.000 mensen de Wereldhavendagen.

Feiten en cijfers Wereldhavendagen 2024:

Bezoekers konden aan boord bij 40 schepen langs de kade

Op het water vonden 36 shows plaats met ruim 100 deelnemende schepen

51 bedrijven presenteerden zich op de kades

Voor de 638 excursies en vaartochten werden zo’n 15.000 tickets verkocht

Op het nieuwe Wereldhaven Festivalplein waren 27 optredens van 75 artiesten

Bij MATCH Career Event (vrijdag) kwamen ruim 1500 bezoekers langs en waren 54 bedrijven, 28 jongerenorganisaties en 13 onderwijsinstellingen betrokken

Meer dan 200 vrijwilligers maakten deze Wereldhavendagen mogelijk

Het evenement steunde 3 goede doelen: KNRM, Stichting Vaarwens, Stichting Vrienden van het Sophia

De 48e editie van de Wereldhavendagen zal plaatsvinden op 5, 6 en 7 september 2025.