Recreatie Vakbeurs volledig volgeboekt voor 22e editie

Over precies twee maanden vindt de 22e editie van Recreatie Vakbeurs plaats op 12, 13 en 14 november 2024. Met trots maakt de beursorganisatie bekend dat de beursvloer volledig is volgeboekt, een nieuw record, aangezien de beurs nog nooit eerder zo snel volgeboekt is geweest.

Recreatie Vakbeurs is dé vakbeurs voor een toekomstbestendige recreatiebranche in de Benelux en vormt een belangrijk platform voor professionals in de recreatiesector om hun nieuwste producten, diensten en innovaties te presenteren. Dit jaar is de belangstelling zo groot dat begin september alle beschikbare standruimten al volledig zijn toegewezen. “De interesse in de Recreatie Vakbeurs groeit elk jaar. We hebben meer dan 330 deelnemers en de aanvragen blijven binnenkomen. We werken met een wachtlijst en moeten ‘nee’ verkopen,” aldus commercieel manager Jeffry Plaggenmarsch namens de beursorganisatie.

Met meer dan 330 deelnemers, verdeeld over 8 hallen, belooft de vakbeurs weer een indrukwekkend evenement te worden. Dit jaar worden diverse vernieuwingen geïntroduceerd, zoals de Best Practice Lounge, ‘A tot Zwembad’ en het Recreatie Dorp buiten bij hal 6. Daarnaast biedt het hoogwaardige kennisprogramma, het Recreatie College, gelegen in hal 8 samen met de branchepartners, een schat aan waardevolle inzichten voor bezoekers.

Er zijn nog wel mogelijkheden om deel te nemen aan Recreatie Next Level, dat plaatsvindt op 12 en 13 februari 2025 in Evenementenhal Gorinchem. Met meer dan 60 toonaangevende experts op het gebied van Digitalisering & Marketing, Dienstverlening, Zwembad & Water en Recreatietechniek, belooft deze tweede editie een inspirerend en waardevol evenement te worden voor professionals in de recreatiebranche. Voor meer informatie over Recreatie Vakbeurs 2024 en ticketregistratie: www.recreatie-vakbeurs.nl.