MET 55.000 BEZOEKERS SUCCESVOLLE AGROTECHNIEK HOLLAND EN GROENTECHNIEK HOLLAND 2024

55.000 boeren, loonwerkers en groenprofessionals bezochten de afgelopen vier dagen de twee vakbeurzen AgroTechniek Holland en GroenTechniek Holland in Biddinghuizen. Beursdirecteur Willem Bierema: “Het was een groot succes. Met veel enthousiaste en tevreden deelnemers in de agro- en groensector, die ons beursterrein van 22 voetbalvelden vulden met ruim 5.000 trekkers, machines en gereedschappen van meer dan 500 merken. Ook onder de bezoekers was de stemming vier dagen lang positief, zelfs toen buien, hagel en zon elkaar afwisselden op de eerste dag. Er waren niet alleen bekende, trouwe bezoekers, maar ook opvallend veel jongeren en studenten, de boeren en groenprofessionals van de toekomst. Kortom in alle opzichten was de combinatie van twee vakbeurzen weer geslaagd en veelbelovend voor de toekomst.”

Veel leads, jeugd, kwaliteit, bezoekers uit het hele land en actuele thema’s

Henk Hanskamp van Hanskamp stond “met alle ‘concurrenten’ op het Panorama Mestdag Paviljoen, een heel geslaagd initiatief van de beursorganisatie. Ons paviljoen was actueler dan ooit en de melkveehouders wisten ons dan ook goed te vinden. We hebben veel leads gescoord en vervolgafspraken gemaakt.”

Jeroen Huijsmans van Dabekausen vond de beurs “in een woord geweldig! Die mix zone tussen de agro- en groenbeurs is een gouden greep. We zien daar al onze doelgroepen, met veel bezoekers van hoge kwaliteit.”

Marco Borgman van Pon Equipment “had van collega’s al gehoord dat het een goede beurs was, maar heeft het nu zelf ook ervaren. Het is een laagdrempelig platform waar we zowel ons product als merk kunnen promoten. De bezoekers kwamen niet alleen uit deze regio, maar uit het hele land, van Zeeland tot Groningen.”

William Zweerts de Jong van Mechan “is zeer tevreden, niet alleen over de serieuze klanten, maar ook over de jeugdige bezoekers die we voor onze merkbeleving heel graag zien. Het weer met die hagel op de eerste dag viel niet tegen, maar juist mee: we hadden een ramvolle stand en weten dat onze doelgroep toch niet wegblijft vanwege het weer. Dat bleek ook weer deze week!”

Bronzen Sikkel 2024 voor IntelliSense van New Holland en ATH-publieksprijs voor Landkracht

De vakjury kende de innovatieprijs Bronzen Sikkel 2024 toe aan de IntelliSense van New Holland, “een nieuw systeem dat hogere productiviteit en baalkwaliteit levert, brandstof bespaart en bestuurscomfort biedt door belangrijke functies van de tractor en BigBaler balenpers te combineren door automatiseren,” aldus vakjuryleden Gertjan Zevenbergen (AgriMedia/Landbouwmechanisatie), Gert Vreemann (CUMELA/Grondig), Martin Smits (Misset Uitgeverij, TREKKER en Boerderij), Hessel Doornbos (Agrio/Trekkerweb.nl) en Job Hiddink (Nieuwe Oogst). De tweede prijs werd gedeeld door de iXter B veldspuit met SKAi Spotspray cameratechniek van Kverneland en de spotsprayer Rumex RXF-900 van Landkracht Agri BV. De derde prijs was voor Folierolhouder FRH van Kemp Machines.

De spotsprayer van Landkracht won ook de ATH-publieksprijs, met 23% van de stemmen die het publiek uitbracht.

Gouden Klavertje Vier voor MowHawk van Wim van Breda en GTH-publieksprijs voor Husqvarna

De MowHawk van Wim van Breda won het Gouden Klavertje Vier 2024, de innovatieprijs voor de meest opvallende innovatie op GroenTechniek Holland “waarbij een slim camerasysteem op de arm van een bermmaaier inzicht geeft in biodiversiteit, circulaire verwerking van bermmaaisel en het totale maaiproces“, volgens vakjuryleden Gert Vreemann (CUMELA/Grondig), Gertjan Zevenbergen (AgriMedia/Tuin en Parktechniek), Hein van Iersel (NWST/Stad&Groen/Boom in Business/Boomzorg/Fieldmanager), Johan Simmelink (Tuin & Landschap) en Thijs Magielse (Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners VHG). De autonome werktuigdrager van Vector Machines won de tweede prijs. De gedeelde derde prijs was voor zowel de Ego LBX1000 bladblazer van Stierman de Leeuw als de Ramm3000 van Ramm Equipment. Husqvarna won met de transportbox en lader in één de GTH-publieksprijs, met bijna 29% van alle stemmen.

AgroTechniek Holland en GroenTechniek Holland vonden van 11 tot en met 14 september plaats in Biddinghuizen. De organisatie is in handen van de Fedecom Fairs, een dochter van Fedecom.