Ruim 1,75 miljoen bezoekers tijdens Open Monumentendag 2024

Dit weekend bezochten naar schatting ca. 1,75 miljoen bezoekers de ruim 5.500 gratis opengestelde monumenten en 1.500 activiteiten in Nederland, tijdens de 38ste editie van de VriendenLoterij Open Monumentendag. Een ruime stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 1,5 miljoen mensen op de been waren. Open Monumentendag blijkt populairder dan ooit

“Vorig jaar waren we positief verrast dat zoveel Nederlanders het uitzonderlijk warme weer getrotseerd hadden om toch hun favoriete monumenten gratis te bezoeken. Dit jaar was de temperatuur aanzienlijk vriendelijker en waren er ruim 1.000 monumenten en activiteiten méér te bezoeken. Bovendien hebben we aan communicatiekracht gewonnen door nieuwe samenwerkingen met NVM/funda, de NS en niet te vergeten onze nieuwe ambassadeur Janny van der Heijden. Dit zijn waarschijnlijk enkele redenen voor de stijging. We zijn ontzettend trots op onze comités, vrijwilligers en de monumenteigenaren. Open Monumentendag groeit elk jaar!”, aldus Harald de Boer, directeur van stichting Nederland Monumentenland en organisator van Open Monumentendag.

Het publiek genoot twee dagen lang van historie, cultuur en de interessante verhalen er omheen. Het erfgoed van ‘Routes, netwerken en verbindingen’ kreeg dit jaar extra aandacht, omdat dat het thema van Open Monumentendag 2024 was. Er reden veel oude vervoersmiddelen, de historische trekvaart werd gedemonstreerd en in diverse monumenten werden er opnieuw internationale radioverbindingen gelegd door zendamateurs. Daarnaast kon je genieten van honderden activiteiten, zoals tentoonstellingen, rondleidingen, fietsroutes, wandelingen en muziekvoorstellingen. De Open (monumentale) Huizendag was dit jaar een primeur. Het leverde extra bezoekers op in de opengestelde monumentale, particuliere woonhuizen die te koop staan.

Bezoekersaantallen

Van Terschelling tot aan Heerlen, van Den Haag tot Winterswijk, je kon dit weekend niet om Open Monumentendag heen. Verspreid door het land waren er ruim 7.000 monumenten en activiteiten te bezoeken. Bezoekers gingen massaal op pad met de nieuwe Open Monumentendag app op zak. De meeste mensen kwamen naar Amsterdam (52.000 [↑ 13%]), Breda (48.000 [↑ 42%]), Den Haag (32.000), Rotterdam (31.500 [↑ 26%]), Utrecht (25.000 [↑ 0%]), Zwolle (21.800 [↑ 25%]), Delft (21.000 [↑ 61%]), Groningen (18.000 [↑ 44%]), Alkmaar (16.500 [↑ 110%]). Ook op het programma in Hilversum kwam veel publiek af (6.500 mensen tijdens de landelijke opening van Open Monumentendag op vrijdag en 11.000 tijdens het weekend). Mensen hebben genoten van al het erfgoed en de perfecte weersomstandigheden voor een cultureel uitstapje!

In Den Haag was het Kabinet van de Koning enorm populair. In Amsterdam was extreme belangstelling voor de Poentunnel; bezoekers stonden uren in de rij om een glimp van de mysterieuze tunnel op te vangen. Ook Paleis Soestdijk, waar zowel het paleis als de koninklijke stallen open waren, was een echte publiekstrekker dit jaar. De Fenixloods in Rotterdam werd overweldigd door de toeloop van bezoekers die de transformatie van havenloods tot museum van dichtbij wilden bewonderen. Ook genoten veel mensen van de “uitgepakte” Domtoren in Utrecht. De treinritjes vanuit Utrecht Maliebaan met de oude Muizeneus en Hondekop waren tevens erg in trek.

Open Monumentendag 2025

De 39ste editie van Open Monumentendag zal plaatsvinden in het weekend van 13 en 14 september 2025 en heeft als thema “Architectonisch Erfgoed”.

Fotobijschrift: Open Monumentendag 2024 | Fotograaf: Jan Willem Houweling | © stichting Nederland Monumentenland.