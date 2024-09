SEA LIFE Scheveningen maakt schoon schip tijdens Beach Cleanup Day op 18 september

Oproep: help ook mee en krijg 50% korting op je toegangsticket

Op 18 september zet SEA LIFE Scheveningen zich opnieuw in voor een schonere onderwaterwereld door het strand tijdens Beach Cleanup Day zwerfafvalvrij te maken. Een schoon strand betekent minder afval dat in de zee terechtkomt, wat helpt om de oceaan schoner te houden. De actie wordt jaarlijks georganiseerd en trekt veel vrijwilligers die langs kustlijnen zwerfafval verzamelen. Woensdagmiddag tussen 13:00 en 14:00 uur zetten ook medewerkers van SEA LIFE Scheveningen zich hiervoor in. Zij roepen iedereen op om mee te helpen, want hoe meer vrijwilligers meedoen, hoe schoner het strand en de boulevard van Scheveningen. SEA LIFE zorgt voor alle benodigde materialen, zoals een jut tas en afvalgrijper. Deze kunnen worden opgehaald bij de kassa. Tegen inlevering van een volle tas, wordt er als dank 50% korting op gegeven op een toegangsticket voor SEA LIFE bij een bezoek dezelfde dag. Voor meer informatie, zie: SEA LIFE TRUST Global Beach Clean.

Een schonere onderwaterwereld, begint boven water

Naar schatting komt er jaarlijks 8 miljoen ton plastic afval in de oceanen over de wereld terecht. Als dit zo doorgaat, zou het kunnen dan tegen het jaar 2050 de oceanen meer plastic dan vis zouden bevatten. Michelle Hoeneveld, General Manager van SEA LIFE Scheveningen vertelt: “Via deze weg proberen we ons steentje bij te dragen aan een schonere onderwaterwereld. Elke kleine stap telt in de strijd tegen plasticvervuiling. Door deel te nemen aan de Beach Cleanup Day hopen we anderen te inspireren om ook hun steentje bij te dragen. Dat de actie dit jaar op een woensdagmiddag valt, is mooi meegenomen. Veel basisschoolkinderen zijn dan vrij. We hopen daarom dat zij samen met hun ouders deelnemen aan de opruimactie en daarna een leuke en leerzame middag in SEA LIFE beleven.”

Over Beach Cleanup Day

De Beach Cleanup Day is een wereldwijde actie opgezet door SEA LIFE TRUST, de internationale liefdadigheidsorganisatie van de SEA LIFE attracties, die zich inzet voor de bescherming van zeeleven en de oceanen. Zo werken ze aan het behoud van zeedieren en hun omgeving en het verminderen van plasticvervuiling wereldwijd. In 2023 hebben vrijwilligers van over de hele wereld samen bijna 3.000 kg afval weten te verzamelen.

Over SEA LIFE Scheveningen

SEA LIFE Scheveningen is een attractie aan de Nederlandse kust, gelegen in het hart van Scheveningen. Met een breed scala aan zeedieren en educatieve tentoonstellingen biedt SEA LIFE Scheveningen een unieke kans om de fascinerende onderwaterwereld te verkennen en te ontdekken. Het aquarium heeft als missie om bewustzijn te creëren voor mariene ecosystemen en het behoud van zeedieren te bevorderen.

Fotobijschrift: Medewerkers van SEALIFE Scheveningen met jut tas en afvalgrijper © SEALIFE Scheveningen