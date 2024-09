Investeerder Waterland stort miljoenen bij om EuroParcs te redden

De schuldeisers van EuroParcs hebben na maandenlange onderhandelingen de aandeelhouders gedwongen miljoenen bij te storten om het bedrijf overeind te houden. De beheerder van vakantieparken zit al langer in financieel zwaar weer. Met schuldverlichting voorkomen de eigenaren, waaronder investeringsmaatschappij Waterland, dat ze de controle over het bedrijf verliezen. En ze bezweren een scenario waarin vakantieparken gedwongen moeten worden verkocht, blijkt uit onderzoek van het FD.

EuroParcs heeft meer dan €200 mln schuld uitstaan bij de Amerikaanse private geldschieter Ares, Rabobank en ABN Amro. Het recreatiebedrijf heeft onder meer een hypotheek bij Ares met vakantieparken als onderpand. De schuldeisers eisten van de aandeelhouders dat ze nieuw kapitaal in het bedrijf staken. Waterland zal vanwege zijn meerderheidsbelang in EuroParcs het grootste bedrag moeten bijstorten. Om hoeveel geld het gaat, is onbekend.

EuroParcs, dat zestig vakantieparken in binnen- en buitenland exploiteert, verkeert sinds 2021 in financiële nood. Vanaf dat jaar slaagde het recreatiebedrijf er niet meer in de financiële afspraken over geldleningen van de banken, de zogenoemde bankconvenanten, na te leven, blijkt uit het laatste jaarverslag. Na boekjaar 2021 zijn er geen nieuwe verslagen gedeponeerd.

EuroParcs belandde bij bijzonder beheer, de intensive care van banken. Externe accountant KPMG stopte na een verschil van inzicht met de boekencontrole. Sommige leveranciers, zoals een bouwer van chalets in de vakantieparken, willen alleen nog zakendoen als EuroParcs vooruitbetaalt.

Geldleningen

Investeerder Waterland nam in 2019 een meerderheidsbelang in EuroParcs. De investeringsmaatschappij uit Bussum heeft momenteel €100 mln aan eigen geld in EuroParcs zitten. Daarbovenop staan er dus nog voor meer dan €200 mln aan geldleningen open. EuroParcs is daarmee een van de grotere investeringen van Waterland.

EuroParcs telde 18 vakantieparken toen Waterland in 2019 aan boord kwam. Vijf jaar later zijn dat er zestig, waarvan zestien in het buitenland. Oprichters en mede-eigenaars Wim en Wouter Vos spraken in 2020 in een interview met het FD nog de ambitie uit om het grootste recreatiebedrijf van Europa te willen worden.

Eind vorige week stelde het FD een reeks vragen aan grootaandeelhouder Waterland en de mede-eigenaren over de perikelen bij EuroParcs. Ook sprak het FD met bankiers. Een betrokkene meldde toen dat er onder leiding van Ares stevige onderhandelingen gaande waren. Ares, met ruim €130 mln de grootste schuldeiser van EuroParcs, gaf geen commentaar.

Zondagavond meldde de EuroParcs-directie dat er ‘nieuwe financieringsafspraken’ zijn gemaakt. Een dag later, op maandag, bevestigde Waterland dat de investeerder ‘recent’ een ‘robuust’ schuldenakkoord heeft bereikt. ‘De nu gemaakte afspraken tussen financiers en EuroParcs zorgen voor een houdbaar en afbouwend schuldniveau waardoor de continuïteit van het bedrijf geborgd is’, aldus managing partner Wouter Roduner van Waterland Nederland, die verder laat weten dat EuroParcs daarmee weer voldoet aan de bankconvenanten.

Mede-eigenaar en EuroParcs-topman Wouter Vos noemt ‘veranderde marktomstandigheden’ als belangrijkste reden voor de problemen van zijn bedrijf. ‘De oorlog in Oekraïne, toegenomen wereldwijde spanningen, veranderingen van het fiscale regime, stijgende rentetarieven, de energiecrisis en hoge inflatie hebben geleid tot onzekerheid bij potentiële kopers’, schrijft hij. Daardoor zakte de tijdens de coronacrisis opgeleefde verkoop van vakantiewoningen sterk in. Een probleem dat volgens Vos ‘de hele sector’ heeft geraakt.

Bron: FD