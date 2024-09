Glorietijden voor de recreatiemarkt zijn voorlopig voorbij

Terwijl de vakantiehuisjes vaak vol zitten, staat de winstgevendheid van recreatiebedrijven onder druk. Door de ingestorte verkoop van vakantiehuisjes gaan schulden door bedrijfsovernames ineens knellen. En dan moet de btw-verhoging nog komen.

EuroParcs, dat zestig vakantieparken in binnen- en buitenland exploiteert, moest afgelopen week uit de financiële penarie gered worden. Voor de rest van de grote exploitanten van recreatieparkenbedrijven lijken de gouden jaren ook wel een beetje voorbij. Door kostenstijgingen en teruglopende inkomsten staan de rendementen bij alle grote spelers onder druk.

De bezetting van de vakantieparken is het probleem niet. ‘De vraag is best robuust’, zegt Stef Driessen, sectorbankier bij ABN Amro. In coronatijd was er een enorme hausse in de vraag naar vakantiehuisjes, maar ook daarna bleven Nederlanders volgens hem vaker op vakantie gaan in eigen land. ‘Bovendien komen er meer Belgen en Duitsers naar ons land.’ Dit jaar was de bezetting stabiel of licht stijgend.

De verhuurinkomsten van uitbaters van grote vakantieparken als Center Parcs, Landal, TopParken, EuroParcs en Molecaten zijn dan ook redelijk op peil. Met de kanttekening dat het voorjaar behoorlijk nat was. De euforie van vlak na de coronalockdowns is ook een beetje weggeëbd. Direct na de pandemie ging iedereen erop uit, hoewel de huur voor de chalets behoorlijk de hoogte in was geschoten.

De inkomsten zijn alleen minder hard gestegen dan de kosten, die sterk opliepen door onder andere de schoonmaak. Daardoor staan de marges in de recreatiesector onder druk. En omdat de tarieven voor een weekje of weekendje weg in een vakantiepark afgelopen jaren al behoorlijk zijn opgeschroefd, is er in een verzadigde markt voor recreatiebedrijven weinig ruimte om de prijzen verder te verhogen.

Verkoop stort in

Daar komt bij dat een belangrijke inkomstenbron voor veel recreatiebedrijven begint op te drogen: de verkoop van vakantiewoningen. Vorig jaar rapporteerde makelaarsvereniging NVM het laagste aantal verkopen in zeven jaar. Door de vorig jaar verhoogde overdrachtsbelasting (naar 10,4%) en een hogere belasting op de inkomsten uit huisjesverhuur is een vakantiewoning geen interessante investering meer, als het puur gaat om rendement. Wie nu nog in vakantievastgoed investeert, doet dat liever in het buitenland.

Veel grote parken halen de helft van hun inkomsten uit vastgoed en de rest uit verhuur van huisjes, weet Willem Kraanen van Ginder, een advies- en onderzoeksbureau in de vrijetijdsmarkt. ‘Tot 2022 waren het mooie tijden, waarbij particulieren bereid waren om €200.000 te betalen voor een chique stacaravan. Dat kwam vorig jaar tot stilstand.’ Vooral partijen als EuroParcs en TopParken, die vooral bezig waren met vastgoedverkoop, zullen dat merken. Center Parcs en het fusiebedrijf Roompot/Landal hebben volgens de adviseur de huisjesverhuur beter voor elkaar.

Bron: FD