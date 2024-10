De toekomst van Toerisme en Hospitality volgens lector Ian Yeoman

Vrijdag 27 september was het Wereld Toerisme dag, maar wat brengt de toekomst voor toerisme en hospitality? Robots in de keuken, virtuele avonturen of structurele personeelstekorten? Ian Yeoman, lector ‘Disruption, Innovation and New Phenomena’ bij NHL Stenden Hogeschool, schetst in zijn inauguratiespeech vier scenario’s voor de sector. Met behulp van scenarioplanning toont hij hoe technologische innovatie en demografische veranderingen de manier waarop we reizen en werken ingrijpend zullen beïnvloeden.

Scenarioplanning

Echte verandering begint met een plan. Ian Yeoman gebruikt hiervoor scenarioplanning, een methode die trends en risico’s onderzoekt om de toekomst te verkennen. In zijn ‘Future of Work’-project focust hij op het personeelstekort in toerisme en hospitality. “We analyseren de huidige situatie en wat nodig is om de sector te laten overleven,” aldus Ian.

4 scenario’s

Technologie lijkt de arbeidstekorten in de toerisme- en hospitalitybranche op te vullen. “Twee factoren bepalen de toekomst van werk: demografische veranderingen en het feit dat minder mensen gaan studeren,” legt Ian uit. “Werkpatronen zijn ook drastisch veranderd. Daarom hebben we vier scenario’s onderzocht om hiermee om te gaan.”

Scenario #1: Robots runnen de keuken

Binnen 20 jaar zou een robotchef zomaar een Michelinster kunnen winnen. Met de snelle technologische ontwikkelingen is dit niet ondenkbaar. Moley Robotics laat al zien hoe een volledig robotische keuken de horeca kan revolutioneren.

Scenario #2: Hologram concerten

Dankzij grote investeringen in technologie worden holografische concerten de norm. Zo kun je in de toekomst misschien Elvis Presley opnieuw “zien” optreden of een artiest op meerdere podia tegelijk bewonderen. Deze technologie verandert ons idee van entertainment.

Scenario #3: Robotbediening redt het weekend

Veel restaurants sluiten nu vaker door personeelstekorten. Robotbediening en geautomatiseerde keukens kunnen helpen om toch open te blijven, niet om personeel te vervangen, maar om het tekort op te vangen en bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Scenario #4: Het einde der tijden

De arbeidsvoorwaarden in de horeca zijn minder aantrekkelijk dan in andere sectoren, waardoor het steeds moeilijker wordt om personeel te vinden. Dit scenario verkent een toekomst waarin restaurants permanent sluiten omdat ze het simpelweg niet meer redden.

De sleutel

Als lector helpt Ian de toerisme- en hospitalitysector trends te herkennen en zich voor te bereiden op nieuwe uitdagingen. “Bij ons leer je anders kijken naar de sector, zodat je begrijpt waar we naartoe gaan en wat dat voor jou betekent. Ons doel is om wereldwijd voorop te lopen en de toekomst duidelijk te maken.”

Over Ian Yeoman Ian Yeoman is lector bij NHL Stenden’s lectoraat ‘Disruption, Innovation and New Phenomena’. Als de eerste scenarioplanner in toerisme bij VisitScotland onderzoekt hij de impact van technologie, klimaatverandering en externe factoren op de toerisme- en hospitalitysector.