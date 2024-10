TUI wil aantal toeristische hotels en resorts wereldwijd fors uitbreiden

Reisorganisatie TUI wil de komende jaren hotels ‘uit de lade halen om ze als een diamant op te poetsen’. Het bedrijf wil het aantal toeristische hotels en resorts wereldwijd uitbreiden van 424 naar 600. Dat moet gebeuren met eigen middelen, via joint ventures en met een speciaal beleggingsfonds dat is opgezet voor institutionele beleggers. Tevens zal TUI meer gebruikmaken van derde partijen, die dan hun eigen hotels als franchisenemer onder de paraplu van TUI brengen.

Dat zegt executive board member Peter Krüger van het Duitse bedrijf in een gesprek met het FD. Hij deed vorige week Amsterdam aan tijdens een reis langs Europese steden om de nieuwe strategie van het beursgenoteerde concern uiteen te zetten. Verdere uitbreiding van de hotelportefeuille is daar een belangrijk onderdeel van. ‘Hotels zijn de verborgen diamant die we uit de lade moeten halen en oppoetsen’, zo omschrijft Krüger de verborgen waarde van de hotelactiviteiten in het kantoor van TUI op Schiphol.

Zanzibar

Om de hotel- en resortactiviteiten te laten groeien is samen met het Luxemburgse Hansainvest het Global Hotel Fund opgezet. Het doel is om met het fonds zo’n €500 mln binnen te halen. Volgens de Duitser is daarvan 70% al gerealiseerd. Met het vermogen van de pensioenfondsen en verzekeraars, die kunnen instappen vanaf een bedrag van €15 mln, zijn inmiddels twee hotels opgezet: in Zanzibar en Kaapverdië. Een ander hotel dat uit het fonds is gefinancierd komt in het Caraïbisch gebied.

TUI is in Nederland vooral bekend als touroperator die pakketreizen aanbiedt, vluchten met eigen vliegtuigen en cruises. Het bedrijf exploiteert ook reisbureaus — alleen al in Nederland 140.

Minder bekend bij het publiek is volgens Krüger dat het bedrijf uit Hannover ook over de hele wereld in hotels investeert, ze ontwikkelt en exploiteert. Dat gebeurt voornamelijk op strandlocaties, maar meer en meer ook in steden. Op dat gebied valt volgens hem nog een wereld te winnen.

TUI heeft een baaierd aan labels voor overnachtingen in portefeuille. Die variëren van het goedkopere segment (TUI Suneo) tot luxere verblijven als The Mora en Royalton. Als evenknie van het Franse Club Med heeft TUI ‘Robinson Clubs’ in huis. De RIU-hotels staan wereldwijd op populaire strandlocaties, maar nu ook meer in grote steden, zoals in New York bij Times Square, Chicago, het centrum van Madrid en in Londen.

Bron: FD