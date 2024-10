Herfstvakantie 2024: de 30 populairste bestemmingen onder Nederlanders

We hebben een heerlijke zomervakantie achter de rug, maar dat betekent niet dat onze vakantiekriebels zijn verdwenen! Tijdens de herfstvakantie hebben we de gelegenheid om te genieten van een leuk weekendje weg, of om warmere temperaturen op te zoeken in het zuiden. Waar ga jij naartoe?

Holidu, één van Europa’s bekendste boekingsportalen voor vakantiehuizen, heeft uitgezocht wat de populairste vakantiebestemmingen zijn voor Nederlanders tijdens de herfstvakantie 2024. Hierna werden ook de prijzen en het gemiddelde aantal gasten voor iedere bestemming bekeken.

Viva España! Spanje is onze top vakantiebestemming

Het is duidelijk dat ons favoriete vakantieland Spanje is. Er staan maar liefst 7 Spaanse steden in de top 10 dit jaar. Malaga, de hoofdstad van de Costa del Sol, blijft topfavoriet, en ook feeststeden Marbella en Lloret de Mar zijn enorm populair tijdens oktober. We combineren ook graag een strandvakantie met een citytrip door te kiezen voor steden zoals Barcelona en Valencia. Een verrassende nieuwkomer in de top 10 dit jaar is het stadje Durbuy, waar het in de herfst heerlijk wandelen is.

Het is opvallend dat vergeleken met de populairste bestemmingen van vorig jaar, we dit jaar massaal kiezen om op vakantie te gaan naar het buitenland. In 2023 stonden twee Nederlandse steden in de top 10, namelijk Egmond aan Zee en Zoutelande, maar dit jaar vinden we de eerste Nederlandse stad (Maastricht) pas terug op de 24ste plaats.

Wat zijn de duurste en goedkoopste bestemmingen?

Als je graag op herfstvakantie wilt gaan, betaal je het meest in de grote Europese hoofdsteden. Parijs is de duurste stad in de ranking. Je betaalt er gemiddeld 316 euro per nacht. Ook een stedentrip naar Londen en Barcelona zal je bankrekening leger maken: een nachtje slapen in Londen kost je gemiddeld 300 euro, terwijl Barcelona iets goedkoper is met een gemiddeld van 264 euro per nacht.

Gelukkig zijn er ook goedkope bestemmingen te vinden onder onze favorieten! De goedkoopste bestemming van de ranking is Nerja, een schattig wit dorp aan de Costa del Sol, waar je tijdens de herfstvakantie gemiddeld 104 euro betaalt voor een overnachting. En er liggen wel meer goedkope vakantieplekken in deze regio. Zo betaal je in Benalmadena en Torremolinos 110 euro of minder per nacht.

Top Bestemming Land Prijs gemiddeld 19 okt – 3 nov Gasten gemiddeld 19 okt – 3 nov 1 Malaga Spanje €134,5 5 2 Albufeira Portugal €122,5 7 3 Marbella Spanje €195,5 6 4 Lloret de Mar Spanje €139 6 5 Valencia Spanje €175 4 6 Barcelona Spanje €264 4 7 Paris Frankrijk €316 4 8 Sevilla Spanje €175,5 4 9 Durbuy België €150,5 6 10 Alicante Spanje €121 6

De beste vakantieperiode voor gezinnen

Het verrast ons niet dat de herfstvakantie een favoriete periode voor familievakanties is. Dat is ook duidelijk uit de cijfers, want het gemiddelde aantal gasten dat boekt, ligt tussen de 4 en 7 personen. De herfstvakantie is een ideale kans om qualitytime door te brengen met je gezin of met een grotere groep.

Grotere groepen van 6 of 7 personen kiezen voor zonnige bestemmingen zoals Albufeira, Calpe en Lloret de Mar, waar ook buiten het hoogseizoen veel te beleven valt. Maar ze houden ook van bestemmingen dichter bij huis, zoals Rust, waar je je energie kwijtraakt in het Europa Park, of La Roche en Ardenne, waar sportieve reizigers kunnen genieten van wandelen, mountainbiken en meer. Gezinnen met kinderen kiezen dan weer voor bestemmingen waar kindvriendelijke activiteiten troef zijn. Vooral strandvakanties in Spanje zijn enorm populair, maar dit jaar zijn vakanties midden in de Duitse natuur ook erg in trek.

Onderzoeksmethode

De gegevens zijn in oktober 2024 verzameld uit de Holidu-database door het team van experts van Holidu Group. De gegevens hebben betrekking op de weken van de herfstvakantie van regio Noord, Midden en Zuid, van 19 oktober tot 3 november. Prijzen zijn gemiddeld per nacht, berekend tussen 19 oktober en 3 november voor alle vakantiehuizen beschikbaar tussen de 2 en 8 personen.

De Holidu-website verzamelt en vergelijkt het aanbod van meer dan 15 miljoen vakantiehuizen en registreert meer dan 110 miljoen bezoekers per jaar.

https://www.holidu.nl/vakantiehuizen/spanje#herfstvakantie2024