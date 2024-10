Albron en Center Parcs verlengen samenwerking tot 2035

Foodservice-organisatie Albron en vakantieaanbieder Center Parcs hebben hun succesvolle samenwerking verlengd tot 2035. De komende jaren zal de focus liggen op het verhogen van de gastbeleving en duurzame ontwikkeling van de horecaconcepten op de parken.

Een dynamisch horeca-aanbod voor elke dag

Albron verzorgt sinds 2010 alle horecavoorzieningen op tien parken van Center Parcs in Nederland en België. Dit omvat diverse restaurantconcepten en foodstores. Met het aflopen van het huidige contract in zicht, hebben beide partijen nauw samengewerkt aan een toekomstbestendige strategie voor de horeca. Het resultaat is een verlenging van de samenwerking tot 2035, waarbij Albron haar rol als horecapartner voortzet.

Jan Willem Hilbron, Algemeen Directeur van Albron, vertelt: “Center Parcs biedt de ideale omgeving voor een weekend of week in de natuur en ons horeca-aanbod sluit daar goed op aan. We creëren gevarieerde eetervaringen op het park, van een diner in een van de restaurants tot een ontbijt in het buffetrestaurant de volgende ochtend. Gasten kunnen iedere dag genieten van een andere sfeer en keuken, zonder het park te hoeven verlaten.”

Vernieuwing in lijn met veranderende behoeften

Na een succesvolle samenwerking van veertien jaar is het ook tijd voor vernieuwing. Olivier Garaïalde, CEO van Center Parcs, licht toe: “De wensen van onze gasten veranderen voortdurend en het creëren van de best mogelijke gastbeleving blijft onze topprioriteit. De afgelopen jaren hebben we al onze parken grondig vernieuwd, met een totale investering van ruim 600 miljoen euro. Dat is in lijn met onze strategie: we willen ons beproefde concept verbeteren, betrokkenheid onder medewerkers bevorderen en ons nog meer focussen op duurzaamheid.”

Ook het horeca-aanbod beweegt hierin mee. Mark Hartmans, Commercieel Directeur van Albron, legt dat uit: “We zijn volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe horeca- en retailconcepten en hebben plannen om de komende drie jaar meer dan honderd locaties te vernieuwen. Daarbij voegen we op alle parken mobiele verkooppunten toe en breiden we onze services uit met cottage delivery, waarmee gasten eenvoudig maaltijden kunnen bestellen en naar hun huisje kunnen laten brengen. Daarnaast werken we samen met Center Parcs aan het verder optimaliseren van de klantreis, zodat we op elk moment naadloos inspelen op de behoeften van onze gasten.”

Op naar een duurzame toekomst Albron streeft ernaar om lekker, gezond en duurzaam eten en drinken toegankelijk te maken voor een breed publiek en dat altijd tegen een betaalbare prijs. Want hoe meer gasten, hoe groter de sociale en duurzame impact die ze maakt. Deze contractverlenging is dan ook een belangrijke stap in haar missie om meer maatschappelijke waarde toe te voegen. Albron en Center Parcs kijken met vertrouwen en enthousiasme uit naar de toekomst.