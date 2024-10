Nachtje(s) weg in de herfstvakantie: in deze gemeenten vind je de meeste (en oudste) accommodaties

Toeristen die willen overnachten in Nederland, hebben de keuze uit 165.777 officieel geregistreerde accommodaties, verspreid over de verschillende gemeenten. In het Zeeuwse Sluis is het grootste aanbod aan vakantieonderkomens: in deze gemeente vind je er maar liefst 5.557. Ook in Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkee en Veere zijn veel accommodaties te vinden en hebben toeristen dus volop keus. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl, op basis van cijfers van Kadaster.



Hier vind je de meeste vakantieadressen

Van alle Nederlandse provincies, vind je in Gelderland het grootste aanbod: ruim een op de zes van alle geregistreerde accommodaties in ons land staat in deze provincie (26.700 stuks). Ook in de kustprovincies Noord-Holland (23.302 stuks) en Zeeland (21.395 stuks) is er een ruim aanbod. In Groningen staan juist de minste geregistreerde accommodaties, 2.505 in totaal.



Meeste keuze in SluisOp gemeenteniveau vind je in het Zeeuwse Sluis de meeste geregistreerde logeeradressen, namelijk maar liefst 5.557 stuks. In de gemeente zijn onder andere meerdere vakantieparken te vinden waar je in een huisje kan verblijven, zoals EuroParcs Cadzand, Molecaten Hoogduin en Vakantiepark St. Pierre.



Dit zijn de vijf Nederlandse gemeenten met de meeste geregistreerde accommodaties:

Sluis, Zeeland: 5.577 accommodaties Schouwen-Duiveland, Zeeland: 5.540 accommodaties Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland: 4.951 accommodaties Veere, Zeeland: 4.887 accommodaties Texel, Noord-Holland: 4.520 accommodaties

In het Zuid-Hollandse Krimpen aan den IJssel en het Gelderse Westervoort en Rozendaal kun je bij slechts één geregistreerde accommodatie terecht voor een overnachting.



Benieuwd hoeveel accommodaties er geregistreerd staan in jouw gemeente? Dit en meer lees je op: https://www.bungalowparkoverzicht.nl/nieuws/overzicht-accommodaties-per-gemeente.



Oudste accommodaties van NederlandVan sprookjesachtige kastelen tot authentieke kloosters en karakteristieke herenhuizen: overal in ons land vind je verschillende pareltjes van al honderden jaren oud.



Als je écht een stap terug in de tijd wil zetten, is de Korte Nieuwstraat 14 in de stad Utrecht de perfecte plek. Het gebouw stamt deels af uit het jaar 1050 en is daarmee het oudste gebouw met logiesfunctie van Nederland. Ruim 900 jaar geleden werd hier een benedictijner klooster gesticht. Inmiddels is het pand verbouwd, maar in het huidige gebouw zijn nog restanten aanwezig van de ommuurde abdij uit die tijd.



Per provincie is dit het oudste pand met logiesfunctie:

Drenthe : Groepsaccommodatie De Kozakkenhoeve – Westerwijk 6, Dalen (bouwjaar 1743)

: Groepsaccommodatie De Kozakkenhoeve – Westerwijk 6, Dalen (bouwjaar 1743) Flevoland : Pension De Kroon – Wijk 7 53, Urk (bouwjaar 1928)

: Pension De Kroon – Wijk 7 53, Urk (bouwjaar 1928) Friesland : B&B Hoogstraat – Hoogstraat 5, Dokkum (bouwjaar 1505)

: B&B Hoogstraat – Hoogstraat 5, Dokkum (bouwjaar 1505) Gelderland : Broederenklooster Boutique Hotel & Restaurant – Rozengracht 3, Zutphen (bouwjaar 1250)

: Broederenklooster Boutique Hotel & Restaurant – Rozengracht 3, Zutphen (bouwjaar 1250) Groningen : Hotel Prinsenhof – Martinikerkhof 23, Groningen (bouwjaar 1577)

: Hotel Prinsenhof – Martinikerkhof 23, Groningen (bouwjaar 1577) Limburg : Abdij Hotel Rolduc – Heyendallaan 82, Kerkrade (bouwjaar 1104)

: Abdij Hotel Rolduc – Heyendallaan 82, Kerkrade (bouwjaar 1104) Noord-Brabant : Hotel Mariënhage – Augustijnendreef 15, Eindhoven (bouwjaar 1420)

: Hotel Mariënhage – Augustijnendreef 15, Eindhoven (bouwjaar 1420) Noord-Holland : Stayokay Hostel Heemskerk (Slot Assumburg) – Tolweg 9, Heemskerk (bouwjaar 1500)

: Stayokay Hostel Heemskerk (Slot Assumburg) – Tolweg 9, Heemskerk (bouwjaar 1500) Overijssel : Proveniershuis (Monument en Bed) – Rosmolenstraat 3, Hasselt (bouwjaar 1618)

: Proveniershuis (Monument en Bed) – Rosmolenstraat 3, Hasselt (bouwjaar 1618) Utrecht : Court Hotel – Korte Nieuwstraat 14, Utrecht (bouwjaar 1050)

: Court Hotel – Korte Nieuwstraat 14, Utrecht (bouwjaar 1050) Zeeland : Stayokay Hostel Domburg (Kasteel Westhove) – Duinvlietweg 8, Oostkapelle (bouwjaar 1577)

: Stayokay Hostel Domburg (Kasteel Westhove) – Duinvlietweg 8, Oostkapelle (bouwjaar 1577) Zuid-Holland: Hotel Grand Canal Delft – Breestraat 1, Delft (bouwjaar 1565)