Proludic viert feest! 25 jaar Proludic in Nederland

Wat een mijlpaal! Dit jaar vieren we dat Proludic al 25 jaar bestaat in Nederland. Al een kwart eeuw brengen we speeltuinen tot leven en zorgen we voor speelplezier voor jong en oud.

Van kleurrijke glijbanen tot avontuurlijke klimtoestellen, samen hebben we duizenden kinderen en hun ouders laten genieten! Dit willen we natuurlijk met jou vieren, want zonder jouw vertrouwen en enthousiasme waren we nooit zover gekomen.

We hebben inspirerende verhalen en feestelijke acties in petto om deze bijzondere mijlpaal te vieren!

Laten we samen blijven spelen en bouwen aan de toekomst, generatie op generatie! 🎈 Met feestelijke groet,

Het Plezierteam van Proludic

