Recordbedrag ingezameld bij ZooParc voor natuurbeschermingsprojecten

De inzamelactie is nog niet ten einde, maar de vrijwilligers van Stichting Wildlife in ZooParc Overloon hebben dit jaar al een recordbedrag van 30.000 euro ingezameld. Het bedrag gaat naar natuurbeschermingsprojecten voor nevelpanters en rode panda’s in Azië.

De actie van Stichting Wildlife komt ten goede aan het Red Panda Network en S.P.E.C.I.E.S.. Eerstgenoemde organisatie beschermt de rode panda in onder andere het Himalayagebergte. S.P.E.C.I.E.S. zet zich in voor roofdieren over de hele wereld, waaronder de nevelpanter.

Vrijwilligerscoördinator Niels Meboer: “Dit is de eerste keer dat we al zo vroeg het streefbedrag hebben gehaald, mede dankzij de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Deze projecten kunnen iedere euro goed gebruiken, dus we gaan nog even door met inzamelen. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld bandjes en sleutelhangers kopen in het park, waarbij de opbrengst volledig naar de projecten gaat.”

Vrijwilligers zamelen ieder jaar geld in voor één of meer goede doelen. Vorig jaar werd er een bedrag van 26.000 euro ingezameld voor drie natuurbeschermingsprojecten in Afrika.

Vrijwilligers gezocht

Belangstellenden die ook willen bijdragen aan natuurbehoud, kunnen zich aanmelden als vrijwilliger. ZooParc en Stichting Wildlife zijn momenteel namelijk op zoek naar nieuwe medewerkers die zich inzetten voor natuureducatie.Vrijwilligers geven bijvoorbeeld rondleidingen, begeleiden kinderfeestjes of zijn gastheer of -vrouw in de diverse themagebieden van het park.

Op zaterdag 30 november is er een informatieochtend voor geïnteresseerden. Meboer: “Vrijwilligers zijn het hart van ons educatieve programma. Hun enthousiasme en inzet maken een enorm verschil in hoe bezoekers de dieren en natuurbescherming beleven. We zoeken dan ook mensen die samen met ons willen bijdragen aan het behoud van de natuur.”

Opleiding

De stichting heeft momenteel circa veertig vrijwilligers in het park. Iedereen die ouder is dan 18 jaar, de Nederlandse taal beheerst en enthousiast is, kan zich aanmelden. Zij moeten minimaal twee halve dagen per maand beschikbaar zijn, werktijden zijn altijd in overleg en worden in een rooster vastgelegd. Nieuwe vrijwilligers krijgen een opleiding vanuit de stichting, zodat ze goed voorbereid aan de slag kunnen. Deze start op 14 december. Bijkomende voordelen zijn een personeelsborrel en een kerstpakket.

Tijdens de informatieochtend op 30 november horen geïnteresseerden meer over de taken en kunnen zij vragen stellen. De ochtend vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur in ZooParc. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 23 november via info@stichtingwildlife.nl.

Foto: ZooParc Overloon.