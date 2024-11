Inspirerend kennisprogramma Recreatie Vakbeurs 2024 op vernieuwde locatie

Het kennisprogramma voor de 22e editie van Recreatie Vakbeurs, die plaatsvindt op 12, 13 en 14 november 2024 in Evenementenhal Hardenberg, is bekend. Dit jaar staat er een uitgebreid aanbod van keynotes, inspiratiesessies en workshops op het programma, dat plaatsvindt in de sfeervolle setting van het Recreatie College.

In het Recreatie College, gelegen in hal 8 (Klepperzaal), wordt het uitgebreide kennisprogramma gepresenteerd. Dit programma biedt een gevarieerde mix van interactieve keynotes, inspiratiesessies en workshops om ondernemers, marketeers en professionals binnen de recreatiesector te ondersteunen in hun groei.

Hoogtepunten uit het kennisprogramma:

Workshop: Leer professionele video’s maken met je smartphone – Geertje Algera

Smartphone video-expert en voormalig KRO-televisiejournalist Geertje Algera leert bezoekers hoe ze met eenvoudige technieken indrukwekkende video’s kunnen maken en monteren. Ideaal voor marketeers die hun digitale content willen verbeteren.

Duitse gasten in Nederland: Achtergronden, cijfers en trends – Martin Pohl, Market & Insight Manager NBTC

Ontdek waarom Duitsland een belangrijke markt is voor Nederlandse recreatiebedrijven. Martin Pohl deelt waardevolle inzichten over reisgedrag, bezoekersprofielen en actuele trends vanuit het perspectief van de Duitse markt.

Het bouwen van een nieuw vakantieparkenmerk – René Peul, Brand Director Dormio Resort & Hotels – Summio Parcs

Een exclusieve keynote over het creëren van een nieuw vakantieparkenmerk. Brand Director René Peul neemt bezoekers mee in hun visie op innovatie en gastbeleving, met speciale aandacht voor hun nieuwe merk, Summio Parcs.

“Met workshops zoals ‘Smartphone fotografie’ en ‘Hoe AI en ChatGPT jouw recreatiebedrijf kan helpen, worden marketeers en ondernemers meteen uitgedaagd om creatief te zijn”, vertelt Rozemarijn Spieard, marketeer van Recreatie Vakbeurs. “Daarnaast bieden we inspiratiesessies en keynotes, zoals de presentatie ‘Vooruitblik 2025: de toekomstbestendige trends’ door Trendwatcher Goof Lukken. In het nieuwe Recreatie College ga je letterlijk terug in de schoolbanken. In een prachtige setting met een echte Amerikaanse schoolbus. Een ervaring die je niet wilt missen!”

Praktische informatie en aanmelden

Recreatie Vakbeurs 2024 vindt plaats op 12, 13 en 14 november in Evenementenhal Hardenberg. Het evenement verwacht meer dan 330 exposanten en 8.000 bezoekers uit de recreatiebranche. Het kennisprogramma is toegankelijk voor alle bezoekers, maar voor de workshops is vooraf registreren aanbevolen. Het volledige programma, inclusief alle sprekers en tijden, is te vinden op: www.recreatie-vakbeurs.nl.