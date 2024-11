Wintersportboekingen stabiel ondanks klimaatverandering

Ondanks de milde temperaturen en beperkte sneeuwzekerheid in bepaalde wintersportgebieden van afgelopen seizoen, blijven de wintersportboekingen naar Oostenrijk voor komend seizoen verrassend stabiel. Dit blijkt uit de data van vakantiehuizenverhuurder Villa for You en de Nederlandse Ski Vereniging.

“De sneeuwval in september speelt hierbij mogelijk een rol, waardoor gasten meer vertrouwen hebben gekregen in het boeken van hun wintersportvakantie”, licht Pepijn Zijsling, eigenaar van Villa for You toe.

Ook bij de Nederlandse Ski Vereniging zien ze dat de interesse in wintersport onverminderd hoog is. Arjen de Graaf vertelt: “Wij zien ook dat er goed geboekt wordt voor het nieuwe seizoen. En dat de sneeuwval in september ervoor heeft gezorgd dat men al eerder het vizier op de winter heeft gezet dan normaal.”

Bezettingsgraad vakantiehuizen stabiel

Ondanks de zorgen over klimaatverandering en de groei in het aanbod van vakantiehuizen bij Villa for You is de bezettingsgraad in Oostenrijk stabiel gebleven. “We hadden rekening gehouden met een lichte daling in de bezettingsgraad”, zegt Zijsling. Het aantal boekingen voor het wintersportseizoen van dit jaar is met 28 procent toegenomen ten opzichte van het voorgaande seizoen.

Laaggelegen wintersportgebieden nog steeds populair

Het boekingsgedrag voor lager gelegen accommodaties, onder de 700 meter, is ook onveranderd gebleven. “Je zou kunnen verwachten dat wintersporters vaker kiezen voor hoger gelegen gebieden voor meer sneeuwzekerheid. Maar onze cijfers laten zien dat Nederlandse wintersporters hun plannen nog niet hebben aangepast”, zegt Zijsling.

Groei in skigebied Steiermark

De populairste regio’s voor de wintersport blijven Tirol en Salzburgerland. Opvallend is de sterke groei in het aantal boekingen voor Steiermark, dat dit seizoen op de derde plaats staat. “Nederlandse wintersporters lijken deze regio ontdekt te hebben. Met name gezinnen hebben hun wintersportvakantie in deze regio geboekt door de kindvriendelijke voorzieningen”, aldus Zijsling.