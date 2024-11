Vakantieparken gaan in de fout met gezichtsherkenning

Acht vakantieparken in Nederland hebben met gezichtsherkenning de wet op de privacy overtreden.

De vakantieparken gebruikten gezichtsherkenning bij gasten die gebruik wilden maken van het zwembad of de speeltuin. De gasten werd niet verteld dat ze ook naar binnen konden zónder gezichtsherkenning. Daarmee overtraden de vakantieparken de wet, aldus privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De toezichthouder meldt – zonder namen te noemen – dat zeven vakantieparken hun werkwijze hebben aangepast. Als het achtste park dat niet ook doet, volgt in december een boete of dwangsom, aldus de AP.

Gezichtsherkenning is aan strenge regels geboden. AP-vice-voorzitter Monique Verdier: ‘De inzet is in principe verboden. Als er eenmaal zo’n gezichtsscan van jou gemaakt is, ben je de controle kwijt. Je kunt dan overal geïdentificeerd en gevolgd worden.’

Bron: FD