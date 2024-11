Campingspecialist ACSI trapt jubileumjaaraf met eigen boek en film

Pionier uit de Betuwe is al 60 jaar de Google voor Europese kampeerders

In 1965 publiceerde schoolmeester Ed van Reine onder de naam Auto Camper Service International (ACSI) zijn eerste campinggids. Bijna 60 jaar later is de gids uitgegroeid tot een bijbel voor kampeerders in heel Europa en is het Betuwse familiebedrijf in vele opzichten een onmisbare factor in de vakantiebranche geworden. Nazaat en huidig directeur Ramon van Reine kijkt met trots terug op de roerige geschiedenis van ACSI: “Wij zijn al 6 decennia de Google van het kamperen.”

Op zondag 10 november trapt ACSI het jubileumjaar af in de Pathé-bioscoop in Ede, waar een vuistdik jubileumboek wordt gepresenteerd en een film over de roerige bedrijfshistorie in première gaat. ACSI is inmiddels toonaangevend voor Europese kampeerders én campings, maar dat ging niet bepaald zonder slag of stoot. Ramon van Reine: “Mijn vader deed dit de eerste jaren in zijn vrije tijd, was goed van vertrouwen en werd daardoor zakelijk vaak bij de neus genomen. Meermaals balanceerden we op het randje van de afgrond, maar pa bleef altijd positief, rechtte zijn rug en greep nieuwe kansen met beide handen aan.” Het bedrijf investeerde ook altijd in nieuwe technologie: “Begin jaren ’80 kocht pa zowat als eerste in de reissector computers en we gingen al vroeg met internet aan de slag. Zo bleven we iedereen altijd een stap voor. Eigenlijk is ACSI zowel analoog als digitaal de Google van het kamperen geworden. Opmerkelijk genoeg verkopen we ook meer papieren gidsen dan ooit.”

Miljoenenpubliek

In de zomer van 1964 bedacht fanatieke kampeerder Ed zich op de camping in Catalonië af waarom er zo weinig informatie over buitenlandse campings beschikbaar was. De schoolmeester trommelde direct collega’s op (die toch altijd 6 weken zomervakantie hadden) om samen inspecties uit te gaan voeren. Een jaar later verscheen de eerste ACSI Vakantiegids, met daarin 25 campings langs de route naar Spanje. Anno 2024 controleren bijna 400 teams van inspecteurs jaarlijks 10.000 campings in heel Europa, verschijnt die informatie in 14 talen, hebben de gidsen een oplage van vele honderdduizenden, verlengen campings hun seizoen door de ACSI-kortingskaart te accepteren, trekt de website miljoenen bezoekers en wordt de app door bijna een half miljoen Europese kampeerders gebruikt.

Pionierswerk

Behalve met de groene campingbijbel was ACSI ook pionier op andere vlakken. Ed organiseerde in de beginjaren al groepsreizen voor het christelijke damesblad Prinses, onder andere naar Israël. “De Jom Kipoer-oorlog brak uit en buitenlanders moesten evacueren, maar de meegereisde dominee besliste anders: de groep moest eendrachtig met de Israëli’s zijn. Achter het front ging de ‘vakantie’ gewoon door”, herinnert Ramon zich. Indertijd verhuurde Ed ook als eerste stacaravans, zodat de christelijke dames ook in eigen land op vakantie konden. Vlak voor de corona-uitbraak ondernam ACSI tevens een serieuze poging om Chinezen in eigen land aan het kamperen te krijgen, maar de pandemie gooide roet in het eten. Al dit pionierswerk is nog steeds terug te zien in het bedrijf dat uitgeverij annex touroperator annex verhuurder is geworden. Zo organiseert ACSI kampeerreizen -inclusief die van het TV-programma ‘We zijn er bijna!’- en in heel Europa staan de eigen SunLodge-chalets. “Met Thierry en Remy staat de derde generatie Van Reine al te trappelen om het stokje over te nemen”, besluit Ramon.