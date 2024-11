Succesvolle 22e editie van Recreatie Vakbeurs vestigt record met grootste editie ooit

De 22e editie van Recreatie Vakbeurs, die plaatsvond op 12, 13 en 14 november 2024 in Evenementenhal Hardenberg, is wederom met meer dan 8.000 bezoekers een groot succes gebleken. Het evenement vestigde een nieuw record als de grootste editie ooit, met een ongekende opkomst en een levendige sfeer onder zowel exposanten als bezoekers. Ook zamelde de beursorganisatie geld in voor Alzheimer Nederland, wat resulteerde in maar liefst €4.475,85.

Dit jaar was de vakbeurs wederom dé ontmoetingsplek voor professionals uit de recreatiesector. De beursvloer bood ruimte aan meer dan 340 exposanten die de nieuwste producten en diensten presenteerden op het gebied van recreatie en vrije tijd. Het enthousiasme onder de deelnemers was duidelijk merkbaar; meer dan 220 exposanten hebben direct na afloop hun stand al geboekt voor de editie van volgend jaar.

Inspirerend kennisprogramma trekt veel interesse

Het Recreatie College, het kennisprogramma van de beurs, trok dit jaar veel aandacht met diverse boeiende workshops en lezingen. Experts uit de sector deelden hun inzichten over de nieuwste trends, innovaties en ontwikkelingen, wat leidde tot waardevolle interacties en kennisuitwisseling. De positieve reacties van de deelnemers benadrukken het groeiende belang van kennisdeling en educatie binnen de recreatiesector.

Nieuwe datum voor 2025

De organisatie kijkt nu al uit naar de volgende editie van Recreatie Vakbeurs: op 11, 12 en 13 november 2025 zal de Evenementenhal Hardenberg wederom het toneel zijn van dé vakbeurs voor een toekomstbestendige recreatiebranche.

“Wij zijn ontzettend trots op het succes van deze editie”, aldus Jeffry Plaggenmarsch, commercieel manager. “Het enthousiasme van zowel bezoekers als exposanten bevestigt dat de Recreatie Vakbeurs een onmisbare plek is geworden voor iedereen die actief is in de recreatiebranche. We kijken ernaar uit om dit momentum door te zetten en nog meer te bieden in 2025.” Meer informatie over Recreatie Vakbeurs is te vinden op: recreatie-vakbeurs.nl.