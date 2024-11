Nieuw vakantiepark Landal Parc des Sources

Landal GreenParks breidt uit met een nieuw vakantiepark met 50 luxe, vrijstaande boslodges in de omgeving van Spa in de Belgische Ardennen. Er zijn vier verschillende woningtypes, met uitvoeringen in 2-, 4- en 6-persoons indelingen. Ze zijn uitgerust met een hoog serviceniveau en van alle gemakken voorzien.

De verkoop van de woningen aan particuliere investeerders is inmiddels gestart en op 7 december a.s. is er een open dag op de locatie van 11.00 tot 15.00 uur. De eerste boslodges worden in 2025 opgeleverd voor verhuur aan gasten.

In het hart van de Belgische Ardennen, te midden van de ongerepte natuur, ligt in een oase van rust en ontspanning: Landal Parc des Sources, direct aan de rand van het bos en op 1 km van Spa. Een pure bron van positieve energie.

Luxe boslodges

In de Ardennen is het altijd vakantietijd. Het gebied is populair bij toeristen uit binnen- en buitenland. Dat zorgt ervoor dat de boslodges uitstekend te verhuren zijn. Gasten genieten hier straks in alle vier de seizoenen van het buitenleven en van het comfort van de onder architectuur ontworpen luxe 2, 4 of 6-persoons boslodges. Alle typen boslodges worden volledig ingericht opgeleverd. De afwerking en de keuze voor materialen van de boslodges zijn niet alleen onderhoudsvriendelijk en comfortabel, maar tegelijk ook luxe en stijlvol.

Het vakantiepark krijgt de beschikking over diverse faciliteiten, zoals een (buiten)zwembad, wellness area met sauna’s, douches en ontspanningsruimte, wasfaciliteiten, receptie/shop en zelfbedieningsrestaurant.

Uitgestrekte natuur

Midden in de uitgestrekte natuur van de Belgische Ardennen zijn de buren: ongerepte, glooiende landschappen, eindeloze bossen, stromende bergbeekjes, schilderachtige dorpjes, culturele rijkdom, gastronomische verleidingen, de wereld aan wandel- en fietspaden en ongekend veel toeristische attracties. De Ardennen hebben alles in huis voor een onvergetelijke tijd. Voor alle leeftijden.

Marktleider Landal als betrouwbare exploitatie- en verhuurpartner

Met de aankoop van een boslodge op Landal Parc des Sources wordt men niet alleen eigenaar van een geweldig vakantiehuis op een fantastische plek, men investeert tegelijk in een aantrekkelijk en waardevol huurobject als men besluit de woning te verhuren. Landal verzorgt in dat geval exclusief, in opdracht van de verhurende eigenaren, de verhuur, marketing en de administratie van Landal Parc des Sources. Een bewuste en weloverwogen keuze. Landal is toonaangevend in het management, beheer en de verhuur van recreatieparken.

Meer informatie over aankoopmogelijkheden op Landal Parc des Sources is te vinden op: www.landalmakelaardij.nl en www.vakantiemakelaar.nl