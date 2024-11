Mijlpaal: 200.000e camper in Nederland

De registratie van de 200.000e camper in Nederland is een feit, zo blijkt uit de cijfers van branchevereniging Kampeer & Caravan Industrie (KCI) en databureau VWE. Het totale aantal campers op Nederlands kenteken is de laatste 8 jaar verdubbeld.

Afgelopen week werd de betreffende kampeerauto van het merk Hymer door dealer Broekhuis Campers in Barneveld gekentekend en door KCI voorzien van een opvallend uiterlijk. In de zomer van 2016 werd de 100.000e camper geteld en 10 jaar eerder (eind 2006) nummer 50.000. Met bijna 33.500 stuks stonden op 1 november 2024 de meeste exemplaren in de provincie Noord-Brabant geregistreerd, gevolgd door Gelderland met 28.000 exemplaren en zowel Noord- als Zuid-Holland met elk bijna 26.500 campers. Sinds de vorige mijlpaal is met 116% de grootste groei in Utrecht gerealiseerd, terwijl het aantal in Limburg en Noord-Holland de afgelopen 8 jaren ‘slechts’ zo’n 85% toenam.







1-8-2016 1-11-2024 Groei Noord-Brabant 16.820 33.374 98,4% Gelderland 13.582 27.929 105,6% Noord-Holland 14.351 26.463 84,4% Zuid-Holland 13.138 26.420 101,1% Overijssel 8.462 17.189 103,1% Friesland 6.467 13.272 105,2% Limburg 6.360 11.922 87,5% Utrecht 6.051 13.082 116,2% Drenthe 5.185 9.982 92,5% Groningen 4.570 9.189 101,1% Zeeland 3.126 5.984 91,4% Flevoland 2.160 4.237 96,2%



* De ontwikkeling van het aantal campers per provincie tussen 1 augustus 2016 en 1 november 2024.



Campers komen in alle soorten en maten; van eigenhandig omgebouwde busjes tot rijdende paleizen. De spectaculaire groei is volgens scheidend KCI-voorzitter Leo Diepemaat in elk van die segmenten te zien: “Iedereen die ooit de vrijheid van het reizen met een camper heeft ervaren, wil niet anders meer. Of dat nou met een wendbare en compacte campervan is of met een superdeluxe integraalcamper. Bovendien gaan de fabrikanten met de tijd mee; duurzaamheid en het gebruik van nieuwe technologie staan voorop. Kampeerauto’s worden daardoor bijvoorbeeld grotendeels zelfvoorzienend.” Afscheidscadeau

De 200.000e camper is voor Leo Diepemaat een treffend, symbolisch afscheidscadeau na 14 jaar voorzitterschap van KCI: “De branche bevindt zich op een hoogtepunt en volgens mij is de rek er nog lang niet uit. Steeds meer Nederlanders raken verslingerd aan kamperen en ook het aantal caravans stijgt weer, na 20 jaar van geleidelijke afname. Vouwwagens en daktenten zijn populair, jonge stellen en gezinnen trekken naar de campings… Terwijl we dik 4 jaar geleden nog allemaal met de handen in het haar zaten vanwege de corona-lockdowns. We gaan een mooie tijd tegemoet!”