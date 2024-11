Skip de winterdip: zo boeken Nederlanders het liefst hun volgende vakantie

Moe, chagrijnig en lusteloos: een half miljoen Nederlanders hebben last van een winterdip1. Wat helpt om er weer bovenop te komen? Het is wetenschappelijk bewezen dat een tripje naar de zon wonderen kan doen1. Geen wonder dat veel Nederlanders in de winter alvast hun volgende vakantie boeken. Het financiële technologieplatform Adyen deed onderzoek naar hoe Nederlanders hun vakantie het liefst boeken en betalen.



Eén reisbureau of alles los boeken?

Door de opkomst van platforms zoals Airbnb en Booking.com is het populairder en makkelijker geworden om je reis volledig zelf samen te stellen en te boeken. Toch geeft 35% van de Nederlanders de voorkeur aan boeken via online reisbureaus, omdat deze een complete reis aanbieden, van vlucht tot hotel en huurauto.



Naast de complete reis wordt ook het loyaliteitsprogramma van reisbureaus als voordeel gezien. Hiermee kunnen klanten profiteren van extra kortingen, gepersonaliseerde aanbiedingen of exclusieve voordelen. Een derde van de consumenten boekt om deze redenen het liefst via een online reisbureau.



Hotels investeren in loyaliteitsprogramma’s

Ook hotels zien de waarde van belonings- en loyaliteitsprogramma’s: bijna de helft (45%) geeft aan dit succesvol aan te bieden. Hoewel consumenten in 2023 minder geld uitgaven, blijven hotels optimistisch over de toekomst. 30% heeft bewust geïnvesteerd in het verbeteren van loyaliteitsprogramma’s, in de hoop dat dit zorgt voor meer terugkerende gasten.



Nederlanders fan van optie ‘gratis annuleren’

Voor wie last heeft van een winterdip, is het heerlijk om weg te dromen bij een zonnige bestemming. Hoe eerder je boekt, hoe eerder de voorpret kan beginnen. Toch houden Nederlanders graag een slag om de arm als zij eenmaal geboekt hebben. De optie om een verblijf 24 tot 48 uur van tevoren gratis te annuleren, is voor de meerderheid (51%) een must.



Betaalvoorkeur afhankelijk van moment, met focus op veiligheid

Steeds meer consumenten betalen mobiel in plaats van cash. Toch geeft 21% de voorkeur aan contant betalen als de betaling pas in het hotel plaatsvindt. Daarnaast zijn Nederlanders alert op de veiligheid van betaalmethoden. Zo zou 43% geen hotel boeken als er via de telefoon om kaartgegevens wordt gevraagd. Ook voelt 43% zich veiliger als ze bij het inchecken in het hotel kunnen betalen, in plaats van vooraf.



“De winterperiode is voor veel consumenten hét moment om alvast uit te kijken naar een volgende (zon)vakantie. Hotels spelen hierop in door aantrekkelijke kortingen te bieden, onder meer via loyaliteitsprogramma’s. Deze periode biedt dus een goede kans om mooie deals te scoren. Consumenten hechten daarbij veel waarde aan betaalgemak en flexibiliteit, of ze nu via een online reisbureau boeken of direct bij een accommodatie”, aldus Julien Marlier, Country Manager Benelux bij Adyen.

